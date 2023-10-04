В России подан первый иск в связи с внереестровой блокировкой через ТСПУ

Владелец сайта hidemy.name и одноимённого VPN-приложения подал иск о признании незаконными действий Роскомнадзора после того, как его ресурсы были заблокированы. Истец также просит суд обязать РКН исключить IP-адреса серверов, на которых располагается сайт, из перечня угроз и закрытых реестров, по которым осуществляется ограничение доступа на территории РФ. Интересы истца в суде представляет адвокат Екатерина Абашина из ЦКА г. Москвы «ДБА и партнёры» и юрист Саркис Дарбинян из общественной организации «Роскомсвобода». «Роскомсвобода» также оказывает информационную и юридическую поддержку.

Это первый случай обжалования блокировки через ТСПУ в России. Цель этого иска в том, чтобы с помощью судебного разбирательства прояснить детали блокировок через ТСПУ, ответить на вопросы, кто и какие решения принимает, кто несёт ответственность за ошибки, как устроен процесс, который является сегодня непрозрачным для общества и экспертов. Право на VPN, который предназначен для создания безопасного соединения в незащищенной сети, должно быть защищено в суде.

«Закон о регулировании VPN и прокси-сервисов был принят ещё 6 лет назад, однако за всё время правоприменение по нему так и не сложилось. Игнорируя порядок, установленный в законе, Роскомнадзор, судя по всему, решил перейти к более простой для него и абсолютно непрозрачной для общества практике внереестровой блокировки популярных VPN-провайдеров. Это происходит без какого-либо уведомления оператора VPN и без включения сетевых адресов и доменов в Единый реестр. Произвольные блокировки через ТСПУ, которые начались в этом году, характеризуют новую эпоху интернет-цензуры, находящуюся в регуляторной тени. Мы считаем такую практику противоречащей как действующему законодательству, так и международным обязательствам РФ в части обеспечения права на свободу информации и справедливое судебное разбирательство», — прокомментировал Дарбинян.

Начиная с 6 июня 2023 года команда Hidemy.name получает сообщения от пользователей из России о том, что сайт hidemy.name не открывается. На стороне сервиса проблем нет, сайт также не находится в реестрах блокировок, которые ведёт Роскомнадзор (ранее он блокировался по решению суда, но смог оспорить блокировку в 2019 году, после чего РКН вынес его из реестра запрещённой информации).

Для того чтобы разобраться в том, что происходит, владелец Hidemy.name обратился к специалистам для проведения компьютерно-технического исследования. Было установлено, что порт 443, обычно используемый для передачи информации по протоколу HTTPS, по которому работает сайт hidemy.name, не блокируется, однако блокируется ответ от сервера при установке связи по протоколу TLS, что приводит к невозможности обмена информацией по протоколу HTTPS и как следствие к блокировке сайта https://hidemy.name.

Через сетевой адрес, находящийся в России, процесс установки соединения с сайтом останавливается на этапе обмена сообщениями Client Hello и Server Hello (браузер отправляет запрос на соединение, но не получает от сайта ответа). Из отчёта специалиста следует, что сам по себе сайт hidemy.name работает корректно, но с территории России получить доступ к нему невозможно.

Были сделаны запросы к операторам связи о причинах блокировки сайта hidemy.name с их сетевых адресов. Операторы подтвердили, что они не принимали мер по ограничению доступа к сайту, при этом от сайта не приходит ответ на запрос безопасного соединения с территории России (он не открывается).

После проведённого исследования стало понятно, что сервис блокируется через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Однако владелец сайта и его адвокаты пришли к мнению, что сайт hidemy.name не соответствует критериям угроз, которые определены для блокировки сайтов через ТСПУ (угрозы поименованы в Постановлении Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. N 127 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования» — их всего 3).

Ни сайт, ни VPN-сервис административного истца не может влиять на устойчивость, безопасность и целостность сети Интернет в России, поскольку является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо. При этом никаких уведомлений о взаимодействии и предоставлении информации в порядке, установленном ст. 15.8 Федерального закона №159 «Об информации», а также ст. 65.1 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» владелец и команда команда Hidemy.name от Роскомнадзора не получали.

Технология Virtual Private Network (VPN) и сервисы, созданные на её основе, не запрещены к обороту и использованию в Российской Федерации. Они не подлежат регулированию, кроме отдельных случаев, установленных ст. 15.8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-Ф. Деятельность по администрированию VPN-соединений в частных целях не подлежит обязательному лицензированию, так как не представляет собой услуги связи.

Существует специальный порядок работы Роскомнадзора с VPN-сервисами по тому закону, что был принят 6 лет назад. Однако Роскомнадзор сам нарушает этот регламент. VPN-сервисы в России блокируются произвольно, за рамками закона. Владельцы сервисов никак не оповещаются и не приглашаются к урегулированию вопроса. Блокировки через ТСПУ никто не может проконтролировать — ни общество, ни операторы связи, ни органы прокуратуры, так как реестр закрытый. Обоснованность и соразмерность, логика включения в него различных ресурсов никому не ясна. Ответственность за ошибки никто не несёт.

Согласно разъяснениям Министерства связи и массовых коммуникаций РФ по адвокатскому запросу от 16.12.2015 №П17-1–23906, VPN является технологией, позволяющей создать защищённую сеть или туннель внутри незащищённой сети Интернет. VPN представляет собой туннель из VPN-клиента, установленного на компьютере пользователя, и VPN-сервера. В рамках данного туннеля технология VPN позволяет осуществлять защиту, шифрование и изменение данных, которыми обменивается компьютер пользователя и веб-сайты или веб-сервисы в сети Интернет. Согласно заключению Минсвязи, в действующем законодательстве не существует положений, ограничивающих применение вышеуказанных технологий «проксирования трафика» и «анонимайзеров», в том числе VPN-сервисов.

Hidemyname — первый сервис который не побоялся судиться за право россиян на VPN и надёжную защиту трафика от слежки.