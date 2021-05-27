Глава IT-комитета Госдумы: «Мы поддерживаем Роскомнадзор в проведении психологического тестирования пользователей соцсетей»

В рамках подготовки Госдумы к рассмотрению законопроекта №1176731-7 «о приземлении» иностранных интернет-платформ, — документа, который обяжет иностранных IT-гигантов открыть в России полноценное представительство, зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора и считать трафик по российской методике, — глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн дал развёрнутое интервью «Интерфаксу».

Александр Хинштейн: о входе в интернет по паспорту пока речи не идет



https://t.co/RloFDqQqdj — Интерфакс (@interfax_news) May 27, 2021

В частности, он разъяснил, почему в списке тех, кого пригласили на заседание комитета, где будет обсуждаться данный законопроект, не только соцсети, поисковики, почтовые сервисы, видеохостинги и мессенджеры, но также торговые площадки Aliexpress, Amazon, Aliexpress и Ikea. Правда, на данный момент согласие дал только Aliexpress.



Хинштейн заверил, что в планах властей нет никакого желания заблокировать кого-то, хотя «полномочия такие у государства сегодня есть». В качестве примера он вспомнил закон о наказании соцсетей за блокировку российских СМИ. По его словам, власти будут задействовать разные механизмы, в том числе замедление трафика, если обнаружатся «нарушения основополагающих прав и свобод граждан». При этом он назвал блокировку мерой чрезвычайной и рассчитывает, что этого не произойдёт.



Хотя ни в 2021, ни в 2022 году не планируется введение «интернета по паспорту», депутат высказался за полную деанонимизацию Сети, которой он хотел бы добиться не запретами и жёсткими репрессивными мерами, а «созданием определенных условий и формирования своего рода культуры общения и поведения в интернете». По словам Хинштейна:

«Это органично соотносится с предложением Роскомнадзора, которое мы поддерживаем, о проведении психологического тестирования пользователей социальных сетей с тем, чтобы сами владельцы сетей такой мониторинг вели, выявляя лиц, потенциально склонных не только к какому-то девиантному, неадекватному поведению в сети, но и в целом к совершению каких-то противоправных действий».

Продвижение «культуры деанонимизации» депутат видит в разных методах. «На мой взгляд, это просто должно стать немодным и неприличным – прятаться за псевдонимом, — рассуждает парламентарий. — Потому что когда человек уверен в себе и в своей правоте, ему нет нужды скрывать свое настоящее лицо. Но – повторюсь – сегодня речь не идет о том, что это нужно делать в директивном и ультимативном порядке».



Законопроект «о приземлении», уверяет Хинштейн, «обусловлен не желанием кого-то поставить в стойло». Власти просто планируют предъявить одинаковые требования ко всем без исключения иностранным IT-компаниям, имеющим в России большую пользовательскую аудиторию, безотносительно того, чем они занимаются. Поэтому он планирует, что на совещании по обсуждению законопроекта вместе окажутся и «Википедия», и «Алиэкспресс». Напомним, коллега Хинштейна по фракции — депутат Антон Горелкин — в этом списке видит ещё и игровые платформы, например, World of Tanks и Steam.



Глава инфокомитета также подчеркнул — они разделяют понятие дочерней структуры и представительства компании в России. «Не суть одно и то же», — сказал он.



Хинштейн также высказался о практике оборотных штрафов, которую он считает успешной. «Когда принималась норма об оборотных штрафах, — сказал он, — мы консультировались с коллегами из соответствующих структур, в первую очередь – из Федеральной налоговой службы, которые нас уверяли в том, что это возможно администрировать: что данные о рекламе и обороте выручки являются открытыми, это можно проанализировать и посчитать исходя из объема рекламного контента».



Взыскание при этом должно происходить через судебное решение, а аргумент о том, что иностранные компании попросту не будут исполнять решения российских судов, «не состоятелен»:

«...потому что нам все равно надо формировать правовую и судебную, в том числе, базу. Сегодня не заплатили, завтра не заплатили, а послезавтра – заплатили. Но уже за все вместе и сразу».

На вопрос ТАСС — подпадают ли под новый законопроект порносайты и придётся ли им открывать в РФ свои филиалы, депутат ответил, что они с коллегами и Роскомнадзором планируют обсудить ограничение работы подобных ресурсов.