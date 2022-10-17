Нужна юр.помощь?
Новости
17 October 2022

Хостер Beget заблокировал статью на сайте Центра защиты прав СМИ

Сделано это было по требованию сочинских приставов, датированного ещё маем 2020 года. Несмотря на блокировку хостера, ссылка на статью также отправлена в реестр запрещённой информации Роскомнадзора.

Центр защиты прав СМИ сообщил о том, что его сайт перестал быть доступен на территории РФ:

«Мы получили уведомление от хостинг-провайдера, где говорится о том, доступ ограничен к одной из страниц ресурса. В компании нам рассказали, что сделано это по требованию Роскомнадзора.

В реестре Роскомнадзора указано, что доступ к странице ограничен по решению Центрального отдела судебных приставов города Сочи, которое датировано еще маем 2020 года».

У некоторых операторов связи действительно проблемы с доступом ко всему сайту, поскольку вышеупомянутая страница блокируется по HTTPS (она уже появилась в реестре запрещённой информации):

Заблокированный материал называется «Автор The Insider намерена обжаловать решение суда по иску директора Кавказского заповедника». Это новость о судебном процессе по иску директора Кавказского заповедника к интернет-изданию The Insider, его главному редактору Роману Доброхотову и автору Софье Русовой. В спорном тексте рассказывалось о браконьерской охоте и рыбалке для VIP-гостей. В этом судебном процессе юрист Центра защиты прав СМИ представляла интересы журналистки.

Напомним, в июле текущего года The Insider был признан в России «нежелательной организацией», но судя по дате решения, вынесенного судебными приставами, требование о блокировке не касается «нежелательности» материала, поскольку появилось на два года раньше признания.

Между тем хостинг-провайдер Beget уже сам принял соответствующие меры, заблокировав статью:

Это уже не первый случай, когда Beget проявляет инициативу в ограничении доступа к материалам своих клиентов. Так, им ранее блокировались:

  • портал КПРФ в Иркутске за анонс митинга в защиту Байкала,
  • сайт кировского краеведа Михаила Буторина за описание любительских раскопок,
  • платформа блогера Льва Владова (aka «Челябинский урбанист») за критику «спецоперации»,
  • сайт Алтайского краевого отделения партии «Яблоко» (как и в случае с Владовым, из соображений военной цензуры).

Как сообщает Центра защиты прав СМИ, публикацию он также удалил и отправил письмо в Роскомнадзор с заявлением о восстановлении доступа к сайту.

139-ФЗ Центр защиты прав СМИ 102-ФЗ хостинг приставы Beget

Поделитесь материалом

Похожие статьи

В Кировской области заблокировали сайт с описанием любительских раскопок
Кировский облсуд отменил блокировку краеведческого сайта с описанием раскопок
Судебные приставы заблокировали сайт издания Readovka
Readovka: Приставы потребовали заблокировать семь статей, по которым не было исков
Адвокаты Bellingcat обжалуют решение суда о цензурировании расследования по MH17
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности