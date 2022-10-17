Хостер Beget заблокировал статью на сайте Центра защиты прав СМИ

Центр защиты прав СМИ сообщил о том, что его сайт перестал быть доступен на территории РФ:

«Мы получили уведомление от хостинг-провайдера, где говорится о том, доступ ограничен к одной из страниц ресурса. В компании нам рассказали, что сделано это по требованию Роскомнадзора.



В реестре Роскомнадзора указано, что доступ к странице ограничен по решению Центрального отдела судебных приставов города Сочи, которое датировано еще маем 2020 года».

У некоторых операторов связи действительно проблемы с доступом ко всему сайту, поскольку вышеупомянутая страница блокируется по HTTPS (она уже появилась в реестре запрещённой информации):

Заблокированный материал называется «Автор The Insider намерена обжаловать решение суда по иску директора Кавказского заповедника». Это новость о судебном процессе по иску директора Кавказского заповедника к интернет-изданию The Insider, его главному редактору Роману Доброхотову и автору Софье Русовой. В спорном тексте рассказывалось о браконьерской охоте и рыбалке для VIP-гостей. В этом судебном процессе юрист Центра защиты прав СМИ представляла интересы журналистки.

Напомним, в июле текущего года The Insider был признан в России «нежелательной организацией», но судя по дате решения, вынесенного судебными приставами, требование о блокировке не касается «нежелательности» материала, поскольку появилось на два года раньше признания.

Между тем хостинг-провайдер Beget уже сам принял соответствующие меры, заблокировав статью:

Это уже не первый случай, когда Beget проявляет инициативу в ограничении доступа к материалам своих клиентов. Так, им ранее блокировались:

портал КПРФ в Иркутске за анонс митинга в защиту Байкала,

сайт кировского краеведа Михаила Буторина за описание любительских раскопок,

платформа блогера Льва Владова (aka «Челябинский урбанист») за критику «спецоперации»,

сайт Алтайского краевого отделения партии «Яблоко» (как и в случае с Владовым, из соображений военной цензуры).

Как сообщает Центра защиты прав СМИ, публикацию он также удалил и отправил письмо в Роскомнадзор с заявлением о восстановлении доступа к сайту.