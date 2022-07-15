Проекты Bellingcat и Insider объявлены «нежелательными организациями»

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решения о признании деятельности иностранных неправительственных организаций нежелательной на территории Российской Федерации, сообщается на сайте надзорного ведомства:

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия).



Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и обнародования.

В скором времени интернет-ресурсы всех вышеперечисленных организаций должны будут попасть в реестр запрещённой информации.



Сайты расследовательского проекта Bellingcat были заблокированы в середине марта текущего года из соображений военной цензуры:

сначала доступ был ограничен к основному сайту на основании решения, которое Генпрокуратура вынесла в самом начале так назыааемой «специальной военной операции»;

следующей под блокировку попала русскоязычная версия сайта на основании уже другого решения.

У «Инсайдера» до сего момента основной сайт под блокировку не попадал, а вот дополнительный домен почему-то был внесён в реестр запрещённых, и тоже — на основании всё того же февральского решения Генпрокуратуры.

Сайт CEELI Institute до сего момента блокировке не подвергался.

В прошлом году The Insider и Bellingcat были внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Первый — в июле, второй — в октябре.

The Insider и Bellingcat проводят совместные расследования. В 2021 году расследование Bellingcat, The Insider и CNN, при участии Der Spiegel, об отравлении Алексея Навального получило новостную и документальную премию «Эмми» за «выдающийся новостной расследовательский репортаж».

«Раннее утро, а уже две новости. Одна хорошая, другая плохая», – написал по этому поводу в Telegram главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов:

«Начну с плохой. Продолжается тенденция объявлять СМИ нежелательными организациями. На этот раз Инсайдер и Беллингкэт. Главная проблема здесь, что внутри России работать журналистам становится практически невозможно и даже сотрудничать. Потому что со второго протокола будет уголовное дело. Но, наверное самое неприятное, при желании можно протоколы составлять даже на тех, кто поставил ссылки в соцсетях. С другой стороны механизмов репрессий настолько много, что трудно даже запомнить как можно и как нельзя себя вести в соцсетях. Так-то и любой пост в фейсбуке или инстаграме при желании может превратиться в уголовку».

«Хорошая новость, что художницу Цветкову оправдали по делу о порнографии, – продолжает журналист. – Удивительное решение в 2022 году, конечно. С учетом, что ее недавно объявили иноагентом. Честно говоря, я не верю в какую-то особую добрую волю, тем более в то, что суд разобрался. Кажется, ей просто намекают как можно быстрее свалить из России. До апелляции».