Суд оправдал Юлию Цветкову в деле о «распространении порнографии»

Юлия Цветкова оправдана по делу о «незаконном изготовлении порнографии» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) за рисунки в ВК-паблике «Монологи вагины». Как уточнила мать художницы и ЛГБТ-активистки Мария Ходырева, суд в Комсомольске-на-Амуре оправдал её дочь по реабилитирующим основаниям.

Сегодня, 15.07.22 Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлю Цветкову по реабелитирующим основаниям.... Опубліковано Ann Khodyreva Четвер, 14 липня 2022 р.

«Процесс длинною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течении 10 дней, прокуратура может пойти в апелляцию», — написана Ходырева.

Прокурор во время прений в середине июня текущего года запрашивал для художницы три года и два месяца колонии общего режима.

Как напоминает DOXA:

Цветкова находилась под домашним арестом с 23 ноября 2019 по 16 марта 2020

«Мемориал» признал ее политзаключенной

3 июня 2022 её объявили «иноагенткой».

В конце июня текущего года суд запретил паблик активистки, удовлетворив соответствующий иск прокуратуры.

Темы творчества Цветковой касаются нормализация женского тела. «Проект "Монологи Вагины" посвящен снятию стигмы с вагины и женской физиологии в целом. На странице проекта я выкладываю фото, статьи и художественные тексты, которые рассказывают о красоте, силе и уникальности женского тела. Присоединяйтесь!», — так описывала Цветкова свой паблик в ВК.

Уголовное преследование в отношении Цветковой началось в октябре 2019 года. Ему предшествовал год активистской деятельности и связанные с ним конфликты с полицией. У ее театра «Балаган» грозились отобрать помещение за «ЛГБТ-фестиваль», а с несовершеннолетними актерами театра проводили беседы о «пропаганде гомосексуализма» и экстремизме. Дело Цветковой началось с заявления доносчика Тимура Булатова. Его основная деятельность — увольнение педагогов, замеченных в ЛГБТ-«пропаганде». Основанием для доноса на Цветкову стали бодипозитивные рисунки женщин.

В поддержку Юлии проводились акции протеста, художественные выставки, перформансы.