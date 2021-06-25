Суд запретил паблик Юлии Цветковой «Монологи вагины»

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре запретил паблик во «ВКонтакте» «Монологи вагины», администратором которого была художница Юлия Цветкова. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на копию судебного решения. Как следует из карточки на сайте суда, заседание прошло в конце мая текущего года.

Суд Комсомольска-на-Амуре запретил паблик во «ВКонтакте» художницы Юлии Цветковой. «Монологи вагины» попросил заблокировать прокурор, там нашли «порнографические изображения женских половых органов»https://t.co/CIstuBaLp3 — TJ (@tjournal) June 25, 2021

Из документа следует, что с требованием о блокировке паблика в суд обратился прокурор Комсомольска-на-Амуре. Он счёл, что посты в паблике наносят «вред здоровью», а также «нравственному и духовному воспитанию несовершеннолетних».

В итоге судья Фадеева постановила немедленно включить адрес паблика в реестр запрещенной информации. Как сообщает в своём Facebook мать Цветковой Анна Ходырева, ее дочь на заседание суда не пригласили.





Юлия Цветкова — художница и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре. В середине ноября 2019 года против активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии». В конце ноября 2019 года против неё возбудили административное дело из-за публикаций, в которых полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.



С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. До уголовного преследования Цветкова руководила молодежной театральной студией «Мерак», которую пришлось закрыть, так как активистку постоянно вызывали в Центр «Э» из-за анонимных жалоб.



9 июня 2020 года ЛГБТ-активистку Цветкову обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами.