В реестре слежки зарегистрирован ещё один регистратор доменов и хостинг-провайдер

В ходе очередного мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) мы обнаружили в списке новичков ещё одну компанию, которая предоставляет услуги хостинга, а также занимается регистрацией доменных имён и выдаёт SSL-сертификаты:

Компания Webnames предлагает подбор, покупку и перенос доменов. Также она предоставляет услуги хостинга SSD, виртуальные серверы VDS/VPS, поддержку DNS и управление такого рода серверами. Кроме этого, Webnames занимается выдачей SSL-сертификатов, отмечая, что:

«Он гарантирует, что обмен данных между клиентом и сайтом будет проходить по защищенному каналу (https протокол)».

Компания позиционирует себя как одного из лидеров российского рынка регистрации доменов, у которого находится более 500 000 доменных имён на поддержке, и Webnames доверяют 200 000 клиентов.



На сайте компании есть личный кабинет пользователя, регистрация в котором происходит с помощью электронной почты либо аккаунтов в WebMoney, «ВКонтакте», Google, Яндекс и Mail.Ru.

Напоминаем, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

К слову, у Webnames (ООО «Регтайм») весьма любопытный бэкграунд. В 2013 году хостер разделегировал сайт в зоне «.ru» популярной доски объявлений Mercatos по требованию Федеральной слудбы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, в 2016 году её полномочия перешли МВД) из-за того, что кто-то из клиентов выложил сообщение о продаже наркотиков. Владельца сайта никто не предупредил, не попросил о блокировке незаконного контента, и о предстоящем разделегировании домена mercatos.ru также не уведомил.

Администратор домена совместно с юристами «РосКомСвободы» подавали жалобы в в Арбитражный суд Свердловской области о признании действий УФСКН незаконными, однако суды что первой, что второй инстанции отказывали в удовлетворении жалоб. Как выяснилось в процессе написания жалоб в адрес ведомства и регистратора, никакого регламента по возврату доменного имени ни правила саморегуляции, ни закон не содержат.

В 2015 году история повторилась, но уже с OpenTown.org, напечатавшего «крамольную» с точки зрения ФСБ статью.

Так вот, теперь Webnames, будучи в реестре организаторов распространения информации, ещё и будет обязан собирать, хранить и предоставлять по требованию силовиков всю информацию о действиях пользователей на своём ресурсе.