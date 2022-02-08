В России стал недоступен сайт украинского интернет-телеканала «Громадське»

Проводя очередной мониторинг реестра запрещённой информации, мы обнаружили там две ссылки на материалы с сайта популярного украинского интернет-телеканала «Громадське» («Общественное»):

Блокировка инициирована Генпрокуратурой, которая посчитала выложенные по этим ссылкам материалы экстремистскими, и поскольку она осуществляется по HTTPS, недоступен теперь сразу весь сайт:

В данный момент обе ссылки, которые, к слову, ведут на одну и ту же статью, уже удалены — при попытке перейти на них сайт пишет, что «такой страницы не существует». Убраны они были владельцем «Громадське» по требованию российского надзорного ведомства или по какой-то другой причине, пока неизвестно.

«Громадське телебачення» («Общественное телевидение») — украинский интернет-телеканал, начавший вещание 22 ноября 2013 года. В декабре того же года проект собрал 7,5 млн уникальных посетителей и занял первое место в рейтинге интернет-телеканалов Украины по версии журнала «Forbes.Украина». На YouTube у проекта 485 тысяч подписчиков, в Facebook – 851 тысяча, в Twitter – более 890 тысяч, в Instagram – 63 тысячи, и почти 35 тысяч подписчиков у телеканала в Telegram.

Кроме «Громадське», в реестре заблокированных оказалась ссылка ещё одного украинского новостного ресурса — «Экономической правды»:

reestr.rublacklist.net/record/1628720

Там тоже блокировка осуществляется по HTTPS, что стало причиной недоступности сразу всего сайта «ЕП». К слову, ресурсы «Украинской правды», к которой относится и «ЕП», блокируются с 2015 года.