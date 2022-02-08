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8 февраля 2022

В России стал недоступен сайт украинского интернет-телеканала «Громадське»

Инициатором блокировки выступила Генеральная прокуратура, которая признала экстремистскими материалы только по двум ссылкам, а поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, не открывается сразу весь сайт; недоступен также сайт «Европейской правды», у которой в реестр попала одна ссылка.

Проводя очередной мониторинг реестра запрещённой информации, мы обнаружили там две ссылки на материалы с сайта популярного украинского интернет-телеканала «Громадське» («Общественное»):

 

Блокировка инициирована Генпрокуратурой, которая посчитала выложенные по этим ссылкам материалы экстремистскими, и поскольку она осуществляется по HTTPS, недоступен теперь сразу весь сайт:

 

В данный момент обе ссылки, которые, к слову, ведут на одну и ту же статью, уже удалены — при попытке перейти на них сайт пишет, что «такой страницы не существует». Убраны они были владельцем «Громадське» по требованию российского надзорного ведомства или по какой-то другой причине, пока неизвестно.

 

«Громадське телебачення» («Общественное телевидение») — украинский интернет-телеканал, начавший вещание 22 ноября 2013 года. В декабре того же года проект собрал 7,5 млн уникальных посетителей и занял первое место в рейтинге интернет-телеканалов Украины по версии журнала «Forbes.Украина». На YouTube у проекта 485 тысяч подписчиков, в Facebook – 851 тысяча, в Twitter – более 890 тысяч, в Instagram – 63 тысячи, и почти 35 тысяч подписчиков у телеканала в Telegram.

 

Кроме «Громадське», в реестре заблокированных оказалась ссылка ещё одного украинского новостного ресурса — «Экономической правды»:

reestr.rublacklist.net/record/1628720

Там тоже блокировка осуществляется по HTTPS, что стало причиной недоступности сразу всего сайта «ЕП». К слову, ресурсы «Украинской правды», к которой относится и «ЕП», блокируются с 2015 года.

149-ФЗ 139-ФЗ Украина экстремистские материалы 398-ФЗ Генпрокуратура Крым HTTPS Громадське

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