Хроника цифровых ограничений во время всероссийских протестов 21 апреля

В связи с ухудшающимся состоянием здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в ИК-2 во Владимирской области, его штаб решил провести 21 апреля акцию протеста по всей России (в Москве она запланирована на 19.00). Власти сразу же отреагировали на этот анонс предупреждениями о запрете на проведение несанкционированных митингов и собраний, а также пообещали бороться с распространением информации об этом мероприятии в интернете.

Что предпринимают власти

Накануне мероприятия полиция Москвы предупредила, что участие в несанкционированной акции является незаконным, и призвала жителей города отказаться от участия в ней. В заявлении ГУ МВД России по Москве говорится:

«В сети Интернет распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы. ГУ МВД России по городу Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно, и просит граждан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии».

В главке подчеркнули, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения действующего законодательства. «Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — подчеркнули в пресс-службе.



В столице введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий.



Роскомнадзор заявил, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов им были выявлены материалы, «содержащие запрещенную информацию с призывами к участию в несогласованных протестных акциях».



«Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях и напоминаем о необходимости незамедлительного удаления таких материалов», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ссылаясь на статью 13.41 КоАП, ведомство угрожает «владельцам социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ» штрафами в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Кроме этого, МВД и Генпрокуратура предупредили о риске заражения COVID-19 и несогласованности предстоящей акции протеста.

Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за призывы выйти на несогласованные акции https://t.co/jQsITCZIvn — Meduza (@meduzaproject) April 19, 2021

Предпринимать определённые меры воздействия на потенциальных участников протеста власти начали уже преддверии акции. Так, в школах Екатеринбурга прошли профилактические беседы с детьми, а в учительском часте одного из учебных заведений предупредили о том, что «ведется просмотр видеозаписей с прошлых акций с целью вывить несовершеннолетних» и на одного из школьников уже якобы завели уголовное дело при «последнем зафиксированном случае». Об этом сообщает It`s My City.

Блогеры обратили внимание на поистине садистский текст, который под видом «мнения анонимного подписчика» накануне акции протеста опубликовала красноярский депутат от «Единой России» Елена Пензина. По её словам, некий «взрослый мужик» в комментарии относительно предыдущих протестов высказал пожелание достаточно жёстко разобраться с «блогерами» и «соплячьём», применив арматуру, заточки, автомат Калашникова и даже любимое средство нацистов — газенвагены, переоборудовав автозаки в душегубки. Кроме этого, «взрослый мужик» поделился своими мечтами о сексуальном тюремном насилии в отношении Навального, закончив свой спич угрозами «выйти на улицы злых нетолерантных людей». «Это одно из мнений и таких людей реально много, — написала единоросска. — При этом нужно понимать, что насилие порождает насилие и я уверена, что никто из адекватных людей в своей жизни и жизни своих детей не хочет ни революций, ни погромов». Нет, это не экстремизм, это оценочное суждение <sarcasm>.

Как ответили интернет-площадки

Российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» продемонстрировали полное послушание властям, заблокировав посты с призывами к митингам. Об этом сообщили «МБХ медиа» в пресс-службах соцсетей, не уточнив, сколько единиц такого контента было заблокировано. Представитель «Одноклассников» подчеркнул, что:

«На протяжении последних дней мы получаем запросы от Роскомнадзора на ограничение доступа к подобному контенту. Такие публикации мы обязаны блокировать по требованию регулятора, но делаем это только после получения запроса. В противном случае нам грозят многомиллионные штрафы, причем не только за неудаление контента, но даже за недостаточно быструю его блокировку».

В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что реагируют на запросы Роскомнадзора в связи с требованиями законодательства. «За каждую единицу контента нам грозят неадекватно большие штрафы. Доступ к контенту может быть ограничен после получения официального запроса», — добавил представитель соцсети.



В соцсетях напомнили, что ранее получили штрафы за неудаление такого контента, «ВКонтакте» — на 1,5 млн рублей, «Одноклассники — на 4 млн рублей.



«За повторные нарушения можем лишиться значительной части выручки. А это создает угрозу для жизни и развития социальной сети. Понимая, насколько для наших пользователей важно то, что они публикуют в ОК, мы начали уведомлять владельцев групп и профилей о получении запросов на блокировку их контента», — заявили в пресс-службе «Одноклассников.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали посты с призывами к митингам 21 апреля по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили «МБХ медиа» в пресс-службах соцсетейhttps://t.co/pDSj9EuDWC — МБХ медиа (@MBKhMedia) April 20, 2021

Интернет-издание «Медуза» и «ОВД-Инфо» запустили карту задержаний в день акций. «На нашей карте можно в режиме реального времени увидеть, как задерживают участников митингов в разных городах страны», — сообщает издание.

Что происходит с участниками акций протеста

Массово поступают сообщения о задержаниях активистов за анонсирование акции в поддержку Навального в социальных сетях.



19.04.2021. Брянская обл. По данным «ОВД-Инфо», в Брянске задержана Марина Белохвост, которая модерирует протестную группу во «ВКонтакте». Белохвост успела только сообщить, что ее задерживают и собираются забрать телефон и другие вещи. В какой отдел полиции ее доставили, неизвестно.

19.04.2021. Краснодарский край. Активистку штаба Навального в Краснодаре Алипат Султанбегову арестовали на 10 суток. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил местный активист Алексей Мандригеля. Решение вынес Ленинский районный суд. Он признал Султанбегову виновной по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за анонса митинга 21 апреля в тиктоке. В протоколе полиция написала, что в TikTok-ролике активистка «призывает к участию в протестной акции в форме митинга».





20.04.2021. Пермский край. Юриста штаба Навального из Березников Артема Файзулина суд арестовал на 13 суток якобы из-за репоста записи об акции протеста, сообщает местный штаб Навального. На суд не допустили ни защитника Файзулина, ни слушателей. Отбывать наказание он будет в ИВС Соликамска.

Приходили менты. Очень озабочены, не являюсь ли я организатором митинга. Заверил, что не являюсь. В конце разговора: «А давайте вы на видео нам запишете, что не являетесь организатором?»

Хм-м-м... Что-то новенькое. — Артём Файзулин (@ArtFanlock) April 20, 2021

20.04.2021. Новосибирская обл. Правоохранители задержали новосибирца Кирилла Саенко, его обвиняют по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс предстоящей акции во «ВКонтакте». Об этом сообщает адвокат Роман Коршиков, который приехал в отдел полиции. В протоколе сказано, что 18 апреля Саенко «без подачи уведомления организовал публичное мероприятие в центре Новосибирска», а именно «оповестил возможных участников» путем размещения поста во «ВКонтакте».

20.04.2021. Санкт-Петербург. Ночью около Московского вокзала задержали Михаила Вогмана. Полицейские объявили ему, что не отпустят как минимум до утра. После этого он перестал выходить на связь. «Он регистрировался в базе данных для участия в митинге [21 апреля]. Учитывая, что в остальном ситуация не отличается от обычной — он так же возвращался домой из Москвы в прошлый вторник — я думаю, что может быть связано [с предстоящим митингом]», — рассказала «ОВД-Инфо» его подруга.

20.04.2021. Татарстан. В Казани сотрудники Центра «Э» задержали Андрея Бояршинова. В отделе полиции задержанному вменяют призывы к несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП).

20.04.2021. Новгородская обл. Полицейские в Великом Новгороде задержали местную жительницу Эвелину Буруту, которая написала вопрос о предстоящей акции в чате «Команда Навального. Великий Новгород». «Ей вменяют организацию завтрашнего митинга – ч.2 ст. 20.2 КоАП за слова в чате: "Друзья, Центральная площадь города. Понятно, что у нас самоорганизация, значит, без шествия в этот раз? Просто к клумбе? У меня еще 15 человек за плечами с тем же вопросом". Это сообщение расценивается как призыв к участию в митинге», — сообщил адвокат женщины Константин Маркин.

20.04.2021. Волгоград. Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности координатора штаба Алексея Навального Евгения Кочегина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области. Установлено, что 19 апреля Евгений Кочегин в интернете осуществил призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

21.04.2021. Саратовская обл. В городе Балаково по месту прописки корреспондента «Медиазоны» Никиты Сологуба рано утром пришли трое полицейских. Дома была мать журналиста, которая не стала открывать дверь. По ее словам, сначала полицейские говорили о неких повестках, на которые нужно было ответить, а затем стали спрашивать, часто ли Сологуб бывает дома и участвовал ли он в митингах. Как пишет «Медиазона», мать журналиста настояла, что подписать предостережение о недопустимости нарушения закона и участия в несанкционированных акциях Сологуб не сможет, поскольку не живет в этой квартире. После этого полицейские ушли.





21.04.2021. Москва. К экс-автору «Новой» Никите Гирину в 6 утра в квартиру пришла полиция. Он сообщает, что не открыл дверь. Полиция пошла к соседям, но те тоже отказались выдавать информацию о журналисте.

21.04.2021, 09:47 мск. Иркутская обл. В Иркутске задержали активиста Вячеслава Воробья за шесть часов до начала акции в поддержку Алексея Навального, сообщил «Сибирь. МБХ медиа» координатор местного штаба Навального Захар Сарапулов. «Его доставили в областное управление МВД. Причину не называют. Он просто гулял по улицам», — сказал Сарапулов. Местные активисты предполагают, что Вячеславу могут вменить организацию митинга. На странице штаба в социальных сетях есть видеоролик, на котором Воробей призывает выходить на улицы, однако он был опубликован еще до того, как сторонники Навального объявили дату протестных акций.

21.04.2021, 10:16 мск. Республика Коми. В Сыктывкаре задержали главу организации «Экологи Коми» Нину Ананьеву. Ее увезли в отдел полиции. К Ананьевой выехал адвокат «Апологии протеста» Владислав Коснырев. По его словам, в полиции эколога считают организатором протестной акции из-за ее постов в соцсетях. Позже женщину отпустили, но забрали смартфон.

Сыктывкарскую экоактивистку отпустили из полиции, она отказалась от дачи показаний. Ее смартфон изъяли для исследования https://t.co/BO5NkN9V7n — Медиазона (@mediazzzona) April 21, 2021

21.04.2021, 10:19 мск. Красноярский край. На жителя Красноярска Александра Письмана составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного мероприятия) за анонс акции в фейсбуке, сообщает «Апология протеста». Письман задержан, суд, как планируется, начнется через несколько часов. Днем ранее он писал: «Повезли в милицию. Что-то экстремистское. За информацию про завтра».

21.04.2021, 10:36 мск. Карелия. Сотрудники правоохранительных органов выявили девять человек, которые призывали участвовать в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Больше всего нарушений выявлено в Петрозаводске. В отделения доставили 7 человек. Еще по одному в Прионежском и Пудожском районах. В отношении всех граждан составили административные протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Одно из административных дел уже рассмотрел суд. Жителя Прионежского района оштрафовали на 10 000 рублей.

21.04.2021, 11:23 мск. Алтайский край. В Барнауле задержали участника движения «Весна» Влада Келлера. Его увезли в полицию. Келлеру вменяют организацию несогласованной акции за анонс «ВКонтакте», сообщает «Апология протеста».

21.04.2021, 11:22 мск. Москва. Задержаны юрист ФБК Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Об этом сообщили адвокаты обеих активисток.

Любовь Соболь @SobolLubov привезли в ОВД по Донскому району (да, это то, где в феврале задержанным надевали пакет на голову) и держат в микроавтобусе. Это давно известный грязный приём: пока человек в автобусе, у него не начинает течь время задержания. — Воронин Владимир (@vb_voronin) April 21, 2021

На Киру Ярмыш составляют протокол «за организацию митинга с помощью интернета». При этом она 2,5 месяца не пользуется связью из-за домашнего ареста.

На Киру составляют протокол за этот твит. При этом очевидно, что её твиттер ведут сотрудники ФБК, Кире нельзя пользоваться интернетом pic.twitter.com/BGvomJWZwI — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 21, 2021

21.04.2021, 11:26 мск. Ростовская обл. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя Артема Кислицына на семь суток по статье об организации несогласованного мероприятия, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе. Кислицын в телеграм-чате призывал к участию в митинге.

21.04.2021, 11:37 мск. Татарстан. Председателю татарстанского отделения «Яблока» Руслану Зинатуллину вручили предостережение «о недопустимости нарушения закона» о митингах и антиэкстремистского законодательства. Документ 19 апреля подписал заместитель прокурора Вахитовского района Нияз Мотыгуллин. В предостережении говорится о «распространении в сети интернет сообщений с призывом к участию» 21 апреля в «массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». По данным надзорного органа, лидер регионального «Яблока» «намерен принять участие в указанном несанкционированном мероприятии».

21.04.2021, 12:03 мск. Хабаровский край. Штаб Навального в Хабаровске сообщает о задержании их корреспондентки Марсии. «По какой статье — полицейский сказать не смог. Повезут в ОП №4», — отмечает Штаб.

21.04.2021, 12:40 мск. Санкт-Петербург. Лидера «Альянса учителей» Даниила Кена обвиняют в анонсе акции (sic!) 31 января. Полицейские составили на Кена протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. В нем сказано, что 27 января Кен опубликовал во «ВКонтакте» пост с анонсом акции 31 января. Суд состоится сегодня, сообщает адвокат Апологии протеста Луиза Магомедова.

21.04.2021, 12:41 мск. Один из пользователей Twitter сообщил о получении накануне акции письма от Роскомнадзора, в котором сказано о незаконности его твита, поскольку он якобы призывает к несанкционированным массовым мероприятиям. Речь, судя по всему, идёт о ретвите заявления Леонида Волкова «Финальная борьба между добром и нейтралитетом».

И до меня докатилось: Вчера Twitter сообщил мне о получении письма от Роскомпозора о том, что один из моих твитов нарушает закон - якобы призывает к незаконным митингам.Речь идет о ретвите заявления Волкова о борьбе со злом. — Юрий Агапов (@yurvaga) April 21, 2021

21.04.2021, 12:54. Москва. Любовь Соболь из микровавтобуса, в котором её держат полицейские, рассказала о своём задержании:

“Ничего не объясняя, не представляясь,просто фактически это можно назвать похищением”

Юрист ФБК Любовь Соболь из микроавтобуса, в котором ее держат у ОВД, рассказала о задержании перед митингами в поддержку Навального.

О происходящем на акциях в телеграме: https://t.co/42sCmeLUoz pic.twitter.com/sfGGd9f0bl — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 21, 2021

21.04.2021, 12:59 мск. Карелия. В Петрозаводске за публикацию «ВКонтакте» по статье об организации митинга местного студента арестовали на семь суток, сообщает «Север.Реалии»; имя арестованного издание не называет.

21.04.2021, 13:11 мск. Москва. Задержан политик, профессор ВШЭ Владимир Рыжков. По словам политика, его задержали, когда он выходил из дома и собирался ехать на работу. На него составляют протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции), однако неизвестно по какой именно части. «Я к участию в акции не призывал. Единственное, что они имеют — я продублировал [в твиттере] новость “Эха Москвы” от 18 апреля о том, что штаб Навального объявил об акции. Просто информация без призыва, я просто ее продублировал», — добавил политик.

Алексей Венедиктов @aavst о задержании Владимира Рыжкова:



«Действительно задержан Владимир Рыжков, он находится в ОВД Хамовники. Владимиру Рыжкову вменяется незаконная организация противоправного митинга – (статья) 20.2.» — Эхо Москвы (@EchoMskRu) April 21, 2021

21.04.2021, 13:02 — 13:53 мск. Карелия. Сразу целый «пакет» судебных новостей пришёл из Петрозаводска:

Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей мать двоих детей Викторию Военцеву за репост видео об акции в поддержку Навального во «ВКонтакте», сообщает корреспондент сайта Север.Реалии. На заседание Военцева пришла с 10-месячным ребенком.

Еще один житель Петрозаводска по имени Александр получил сутки ареста за репост видео об акции в поддержку Навального, сообщает корреспондент Север.Реалии из суда.

Социальный работник Елена Щелупанова получила пять суток ареста за репост видео об акции во «ВКонтакте» (20.2 часть 2 - как и предыдущие задержанные в Карелии).

Владимир Киселев из Петрозаводска получил 5 суток ареста за репост видео об акции во «ВКонтакте». Его обвинили в организации массового пребывания граждан в общественных местах (20.2 часть 2).

Суд Петрозаводска оштрафовал на 10 тысяч рублей мать двоих детей Викторию Военцеву за репост видео об акции в поддержку Навального во "ВКонтакте", сообщает корреспондент сайта Север.Реалии. На заседание Военцева пришла с 10-месячным ребенком.



Фото: Сергей Маркелов /Север.Реалии pic.twitter.com/Kqa4SYQah2 — Север.Реалии (@severrealii) April 21, 2021

21.04.2021, 13:24 мск. Башкортостан. Полиция задержала уфимскую активистку Ольгу Комлеву.

21.04.2021, 14:46 мск. Москва. «Протестный МГУ» сообщает о рейде участковых вместе с «эшниками» по месту жительства активистов. Одна подписчица, студентка МГИМО, рассказала о звонке участкового, который якобы знает о её регистрации на сайте «Свободу Навальному», а также осведомился о её намерениях относительно митинга и пригласил в прокуратуру. «Тему беседы участковый уточнять не стал, зато обещал подать рапорт по месту жительства в Москве. Что интересно, девушка ни разу не была задержана на митингах и не привлекалась к административной ответственности», — отмечает Telegram-канал.

21.04.2021, 14:50 мск. Москва. Владимира Рыжкова оставляют на ночь в отделе полиции до заседания суда, которое состоится завтра. Политику грозит до 10 суток ареста.

Политику Владимиру Рыжкову грозит до 10 суток ареста за ретвит новости «Эха Москвы». Его оставят на ночь в отделении полицииhttps://t.co/ikwQFBHSRj — Эхо Москвы (@EchoMskRu) April 21, 2021

21.04.2021, 14:59 мск. Дагестан. В Махачкале задержана 19-летняя активистка Диана Дибирова, её везут в Советский РОВД.

21.04.2021, 15:02 мск. Карелия. Ещё один человек отправлен под арест на пять суток. Итого, сообщает «Север.Реалии», шесть жителей получили аресты и ещё одна жительница — штраф за репосты видео с анонсами акции в республике.

21.04.2021, 15:35 мск. Кемеровская обл. В Кемерове на акции задержали корреспондента «Сибирь.Реалии» Андрея Новашова, передает местный штаб Навального. «Он сообщил, что вместе с ним автозаке уже пять человек», — уточняют активисты.

⚡️⚡️⚡️Задержан корреспондент «Сибирь.Реалии» Андрей Новашов



Он сообщил, что вместе с ним автозаке уже пять человек. Люди кричат «Позор!» полицейским, которые проводят задержания. pic.twitter.com/vKK1ZOjTeo — Штаб Навального в Кемерове (@teamnavalny_kmr) April 21, 2021

Предполагаем, что список задержанных за сообщения с анонсами несогласованных мероприятих, а также попавших в базу потенциальных участников акций протеста будет расти (собственно, он уже немалый).

Акции и митинги сторонников Навального уже начинаются на Дальнем Востоке, а силовики с самого утра проводят превентивные задержания во всех регионах страны. В Москве задержали соратников Навального Любовь Соболь и Киру Ярмыш.



Мы начинаем наш онлайн ➡️https://t.co/aKsf5GVoY6 — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 21, 2021

21.04.2021, 16:17 мск. Москва. Любовь Соболь обвинили в призыве «неограниченного круга лиц» принять участие в акции «В поддержку Навального». Сделала она это якобы в эфире «Эха Москвы». Однако во время передачи она не сказала ни слова про митинг, утверждает адвокат Владимир Воронин.

21.04.2021, 16:27 мск. Нижний Новгород. Журналист Илья Барабанов напомнил, как в 2019 году академика РАН Ефима Хазанова наградили госпремией за успехи в науке. 20 апреля Хазанова задержали, предположительно, за репосты информации об Алексее Навальном в Facebook.

«Задержали днем на работе, привезли в полицию. Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал»,— рассказал ученый.

На странице Хазанова в соцсети сделаны репосты публикаций Алексея Навального из колонии, обращение правозащитников к Владимиру Путину о состоянии осужденного, а также постов Леонида Волкова о состоянии здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Отпустили под обязательство явиться в суд. Спасибо адвокату Михаилу Липкин Опубліковано Ефимом Хазановим Середа, 21 квітня 2021 р.

21.04.2021, 18:47 мск. Красноярск. Жителю города Александру Письману назначили 2 суток ареста за анонс акции в Facebook, признав его виновным по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). Красноярский суд присудил его к двум суткам ареста.

21.04.2021, 18:15 мск. Гдов (Псковская область). Полицейские задержали и повезли в суд журналиста Константина Горожанко. Его обвиняют в организации сегодняшней акции (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), а именно — в публикации поста во «ВКонтакте». В протоколе сотрудники полиции назвали социальную сеть «средством массовой информации».

21.04.2021, 18:27 мск. Петербург. Суд арестовал лидера «Альянса учителей» Даниила Кена на 8 суток за анонс акции 31 (!) января во «ВКонтакте».

21.04.2021, 18:30 мск. Пермь. Жителя города Романа Субботина Жителя города Романа Субботина задержали за репост записи о митинге, обвинив его в организации акции.

21.04.2021, 19:10 мск. Казань. Суд арестовал сторонника Навального Андрея Бояршинова на 20 суток за анонс акции во «ВКонтакте». Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). В протоколе говорилось, что 20 апреля сотрудники Центра «Э» обнаружили во соцсети пост Бояршинова с призывом участвовать в сегодняшней акции протеста, который доступен «неопределенному кругу лиц».

По словам адвоката Федулова, в материалах дела было множество ошибок. Так, полицейские якобы сверяли личность Бояршинова с фотографией в аккаунте во «ВКонтакте», однако приложили ссылку на аккаунт другого человека.

Это самый большой на данный момент срок ареста за эту акцию, пишет «Апология протеста», юристы которой собираются обжаловать решение.

21.04.2021, 19:38 мск. Москва. Задержанному стендап-комику Кириллу Сиэтлову вменяют ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за репост информации о митингах в поддержку Навального. Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела переданы в Кузьминский суд для рассмотрения. Сиэтлова оставляют до суда на ночь в ОМВД Кузьминки.

21.04.2021, 19:50 мск. Красноярск. Из отдела полиции отпустили лидера команды Навального Анастасию Корсакову и сотрудницу Наталью Петеримову. На Корсакову составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за сторис в Instagram с якобы анонсом сегодняшней акции. На Петеримову также составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

21.04.2021, 20:08 мск. Томск. Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району, изначально озвучив задержанным, что их дела будут рассматриваться по видеоконференцсвязи, пытались заставить людей подписать у них ходатайства о том, что именно сами задержанные просят рассмотреть их дела таким способом. Кроме того, была предпринята попытка взять объяснения, в которых задержанные должны были согласиться с суммами штрафов. При этом перед тем, как отпустить задержанных из отдела, полицейские изъяли у них мобильные телефоны, якобы в качестве доказательств по делу.

21.04.2021, 20:25 мск. Москва. Владимира Рыжкова отпустили из ОМВД Хамовники под обязательство о явке в суд 22 апреля, в 11.00.

21.04.2021, 20:42 мск. Тюмень. Задержан Георгий Зломанов. Его обвиняют по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс сегодняшней акции в telegram-канале.

21.04.2021, 20:45 мск. Москва. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток Напомним, её обвиняют в призывах к несогласованным протестам в соцсетях, хотя она не может пользоваться интернетом из-за домашнего ареста по «санитарному делу».

21.04.2021, 21:00 мск. Москва. Любовь Соболь отпустили.

21.04.2021, 21:14 мск. Москва. Обоснованность задержаний за репосты информации о несогласованных акциях может вызывать вопросы, заявил член СПЧ Александр Брод. 21.04.2021, 21:14 мск. Екатеринбург. Лидера команды Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько оставляют в отделе полиции на ночь. Его обвинили в организации митинга из-за публикации в местном СМИ и составили протокол за повторное нарушение законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Адвокат рассказал, что первоначально полицейские в протоколе указали, что Гресько лишь участвовал в акции. В связи с этим адвокат Бушмаков резонно уточнил, какие требования закона он нарушил. После этого оперативник пошла кому-то звонить, а после этого решила переписать протокол. Теперь в нем сказано, что Гресько организовал акцию. В качестве доказательств в протоколе фигурирует скриншот из местного СМИ «Новый день», в котором сказано, что команда Навального (а не Гресько) анонсировала протестную акцию. Активиста оставляют на ночь в отделе полиции. Суд пройдет завтра. 21.04.2021, 21:16 мск. Москва. Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что в день послания президента Владимира Путина Федеральному собранию силовики не стали действовать так жестко, как могли бы. Они выбрали стратегию превентивных задержаний, что мы наблюдали в дни и часы до старта акций. 21.04.2021, 21:48 мск. Казань. Активиста Артура Гиматдинова оставляют в отделе до утра за анонс акции в поддержку Навального во «ВКонтакте». Суд состоится завтра. Как преследуют журналистов 21.04.2021, 19:51 мск. Махачкала. На митинге задержали корреспондентку «Медиазоны» Юлию Сугуеву. 21.04.2021, 19:57 мск. Воронеж. Полицейские задержали активиста и корреспондента SotaVison Фёдора Орлова. 21.04.2021, 20:16 мск. Люберцы (Подмосковье). Силовики пришли домой к смм‑редактору команды Навального Александру Шепелеву и журналистке «Медиазоны» Ольге Ромашовой. По словам Ромашовой, в дверь позвонили люди, представившиеся пожарными. С ними был мужчина в чёрной балаклаве. Они потребовали открыть дверь и пригрозили, что в случае отказа будут пилить её. После того как Ромашова сообщила о визите силовиков редакции, она перестала выходить на связь. 21.04.2021, 20:31 мск. Казань. На площади Свободы задержали корреспондента «Ъ-Казань» Глеба Меркина. Журналист был в специальном жителе с надписью «Пресса», а также имел при себе бейдж, согласно требованиям Роскомнадзора. Кроме того, при себе у него есть редакционное задание от издательского дома «Ъ». По словам Меркина, полицейские проверили его документы, но потом заявили, что его «нет в списках», и собрались отвезти в отдел полиции. 21.04.2021, 21:17 мск. Казань. Задержан корреспондент SOTA Булат Хайруллин — под предлогом отсутствия в редакционном задании места, где он должен находиться. 21.04.2021, 21:26 мск. Махачкала. Журналистку «Медиазоны» Юлию Сугуеву отпустили из отдела полиции. 21.04.2021, 21:54 мск. Косторома. Фотокорреспондент издания «7х7» Алексей Молоторенко сегодня работал в Костроме с бейджем в виде жёлтой звезды. Таким образом он иронизировал над требованием властей к журналистам выходить на акции с большим прямоугольным бейджем с надписью «Пресса» поверх специальных жилетов. 21.04.2021, 22:22 мск. Люберцы (Подмосковье). Smm-редактора команды Навального Александра Шепелева вывели из квартиры, посадили в серебристый автобус и увезли в неизвестном направлении. По словам находившейся с ним журналистки Ольги Ромашовой, до этого силовики вломились в квартиру и заставили обоих лечь на пол. Потом девушку заперли на кухне, а у Шепелева стали требовать пароли для разблокировки устройств. «Били, чтобы сказал пароль, — говорит Ромашова. — Саша сказал, что его били по ногам и давили на шею. Меня закрыли на кухне, я слышала как он кричит просто "Ааа" и "Мне больно"». Пароли молодой человек не выдал.

Как текущие события отражаются на интернете

Технические эксперты и правозащитники ожидают по всей стране проблемы со связью. Так, исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв допускает возможность отключения интернета, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

«Международные организации уже в курсе. Netblocks и все прочие сетевые лаборатории — OONI, CAIDA — направили свои телескопы на BGP-коллекторы. Правозащитные организации готовы сделать заявления в международных судах (кстати, летом ООН по теме шатдаунов будет целая секция в ассамблее). Но и мы не будем просто так сидеть. Группа наблюдения всё та же», — пишет он в своём Telegram-канале.

Климарёв также анонсировал применение новых технологий по обходу блокировок:

«Я уже сто раз писал про решение NewNode — это такой SDK, который позволяет приложению, в котором эта штука встроена, во-первых, обходить любые блокировки. А во-вторых, потенциально возможна организация связи буквально во время отключений. Как это работает, очень коротко (длинно — там на приличный фолиант с бронзовой застежкой):

Библиотеки, входящие в SDK NN обеспечивают связность приложения по собственному протоколу. Грубо — NN ведет себя похоже на прокси, но гораздо интеллектуальнее. Весь трафик проходит через него, и если связность нормальная, то ничего и не делает. Но если приложение теряет доступ к запрашиваемому ресурсу, то включается протокол, очень похожий на BitTorrent (собственно, один из разработчиков Битторента работает в NN), который является транспортом для запрашиваемого контента. И каждый аппарат по сути является пиром для этого контента — скачал сам, передай соседу. Потому, заблокировать при такой схеме ничего невозможно».

Правда, если заблокированный контент попал уже в виде заглушки, то пользователи и увидят заглушку. «Но это касается только http-ресурсов. Для нормального шифрованного httpS все работает с большей отдачей, — отмечает эксперт. — Вторая фишка SDK — режим device-to-device. Здесь используется схема как у закрытого проекта FireChat — этот самый торрент передается от телефона к телефону через радиоинтерфейс. И здесь чем больше народу находится в локации, тем больше вероятность организации связи _без_ интернет-коннективити. Да, звучит как фантастика. Мы не успели допилить специальный мессенджер к предстоящей акции. Рассчитывали к осени, к выборам».

Новости об отключении связи в период протестов не заставили себя долго ждать:

21.04.2021, 11:30 мск. Республика Бурятия. В Улан-Удэ была отключена онлайн-трансляции с главной прощади Советов, где планируется проведение митинга:

В Улан-Удэ отключили онлайн-трансляцию с главной площади Советов, где запланирован митинг pic.twitter.com/4QVrmL1aj0 — Открытка (@openrussia_team) April 21, 2021

21.04.2021, 12:44 мск. Челябинск. Активист Денис Ибрагимов сообщил об отключении провайдером "Интерсвязь" камер уличного наблюдения по предписанию ГУ МВД по Челябинской обл.

Интерсвязь выполнила предписание ГУ МВД по Челябинской области об отключении камер уличного видеонаблюдения. pic.twitter.com/LYisQMTzRf — Денис Ибрагимов (@HePastAway) April 21, 2021

21.04.2021, 15:04 мск. Михаил Климарёв сообщает от отключении камер в Ярославле.

«Зачем эти камеры отключают — был спор ещё (чуть не написал в прошлом году) в январе. Практического смысла в этом нет вообще. Это просто показывает город, где у ментов или слабые нервы, или начальник дурак. Наиболее вероятно — дурак-начальник со слабыми нервами», — рассуждает Климарёв.

21.04.2021, 16:11 мск. Трансляция YouTube-канала «Навальный LIVE» о сегодняшних акциях прервалась. Директор ФБК Жданов в своём Instagram сообщил, что в зарубежном бизнес-центре, где соратники Навального арендовали студию, отключили электричество.

Через несколько минут трансляцию удалось возобновить.

Во время трансляции активисты заявили, что стрим ведётся с территории Европы, а неполадки были вызваны действиями местных поклонников Кремля. По словам Леонида Волкова, они открыли общий распределительный щиток на улице и обесточил студию.

Организовали суперсекретную студию. Наружка всё равно выследила и вырубили свет только у нас. Безумие. Хотят чтобы никто не увидел происходящего на центральных площадях.Всё равно пофиксим и стрим продолжим✊🏻 — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) April 21, 2021

«Мы уже запросили записи уличных камер, может кого и увидим», — написал Волков.

21.04.2021, 19:17 мск, Москва. Корреспонденты «Эха Москвы» сообщают, что в центре столицы начались проблемы с интернетом.

21.04.2021, 19:26 мск, Москва. На Тверской улице в Москве начались проблемы со связью, передаёт корреспондент «Новой газеты».

21.04.2021, 20:06 мск, Москва. Downdetector сообщает о сбоях у МТС.

21.04.2021, 20:17 мск, Москва. Зафиксированы отключения публичного видеонаблюдения в Барнауле и Уфе.

«Отключения интернетов по требованию властей пока не зафиксировано. Перегрузка сетей, разумеется, есть - на улицы российских городов вышло очень много людей. Очень много», — говорится в телеграм-канале «ЗаТелеком».

21.04.2021, 21:05 мск, Санкт-Петербург. «ВКонтакте» блокирует видео с задержаниями, сообщает «ОВД-Инфо». Видео становятся недоступными практически сразу после загрузки. ️В частности, невозможно посмотреть ни одного видео с массовых задержаний в Петербурге. При этом видео, доступные на других площадках, зачастую не содержат жёсткий контент и просто фиксируют действия полиции.

21.04.2021, 22:23 мск, Санкт-Петербург. «Видео доступны и не блокировались нами», — заявил представитель «ВКонтакте».

«Что вызывает опасения за опубликовавших эти видео пользователей — не исключаю, что за ними уже выехали мотоциклеты с пулеметами. Серьезно: использование сайта ВК небезопасно. 95% уголовных дел по преследованию за слова в интернете связаны с ВК», — пишет Михаил Климарёв.

Что советуют правозащитники участникам акций

Правозащитники к акции выпустили несколько памяток, как обезопасить себя активистам в разных ситуациях:

Заметим, что все эти гайды не являются призывом к участию в несогласованных акциях!

Что делать, если вас задержали на протесте?



Больше всего вопросов вызывает момент, когда задержанные оказываюсь в отделе полиции. На сколько часов вас могут задержать? Что писать в протоколе? Как зафиксировать нарушения? Что делать, если вас хотят допросить по уголовному делу? pic.twitter.com/ewAy5GVkCu — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 20, 2021

❗❗❗Задержали сегодня на акции протеста в Челябинске? Пишите в https://t.co/mDCHyBrWRW чтобы получить юридическую поддержку от челябинских юристов и правозащитников онлайн.



Ваших знакомых задержали? Скиньте им ссылку на бота. — Денис Ибрагимов (@HePastAway) April 21, 2021

Кстати, относительно гайдов появилось и вот такое рацпредложение:

Короче, памятки «меня задержали на митинге» не нужны. Нужны памятки «меня задержали до митинга» — Противная Маша (@mariemustum) April 21, 2021

Свои предложения о помощи начали озвучивать интернет-сервисы.

Red Shield VPN предоставляет бесплатную подписку всем независимым журналистам, которые будут работать на акциях в Москве и Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале сервиса. «Освещение акций протеста — важная работа. Пожалуй, только распространение информации мешает власти применять насилие против протестующих. Twitter — одна из площадок, на которых публикуют видео с акций протестов. Однако теперь, из-за «замедления», выкладывать фото и видео в твиттере проблематично. VPN позволяет обойти замедление Twitter. Если вы — журналист, и будете освещать сегодняшние акции протеста, мы предоставим Вам подписку на VPN бесплатно. Смело пишите, даже если вы не работаете в СМИ, но освещаете акции в личных соцсетях», — сказано в сообщении. О том, как воспользоваться данным VPN, рассказано в канале сервиса.

Мы продолжаем мониторинг текущих событий, поэтому статья будет дополняться. Следите за обновлениями!