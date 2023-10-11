Хостинг-клиентов хотят идентифицировать по банковским данным

Минцифры доработало проект постановления Правительства, который регулирует правила проверки личности клиентов хостинг-провайдеров (сервисов для размещения сайтов). Новая версия документа была опубликована 9 октября, пишет «Ъ».



Теперь министерство предлагает закрепить возможность идентификации клиентов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и банковских карт. В этом случае компания должна будет сохранять данные о дате и месте совершения оплаты, сумме и идентификаторе платежа (УИН).

Другой вариант – идентификация по номеру телефона.

В первоначальной версии документа ведомство перечислило пять вариантов проверки личности клиентов хостеров: через «Госуслуги», ЕБС, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, путем перевода со счета в банке России или других стран ЕАЭС и через личное предоставление документов.

В Минцифры пояснили «Ъ», что при расширении перечня учли мнение отрасли и заинтересованных ведомств. Там отметили, что провайдеры уже используют перечисленные способы при заключении договоров оферты. В связи с этим дополнительных расходов они не повлекут, при этом безопасность инфраструктуры повысится, добавили в ведомстве.