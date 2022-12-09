Тема недели: ситуация вокруг «Дождя»

«Если мы будем стоять на позиции чистых принципов свободы слова, то запрещённой информации быть не должно вообще. В мире идеальной журналистики можно поднимать любые вопросы, освещать любые события, соблюдая, насколько это возможно, личную нейтральность и предоставляя слово в дискуссиях всем сторонам конфликта. Кажется, что такой хрестоматийный подход как раз и есть залог учёта мнения всех и выработки какого-то общего итога. Демократический инструмент. Но в реальности, конечно, в игру вступают законы разных государств, этика, мораль, властные ресурсы, амбиции собственников, интересы разных групп влияния и договорённости между ними. А в ситуациях глобальных конфликтов и вечно оголенных нервов в это, как в кипящий котел, закидывается ещё и изрядная доза истерики. И бабахает ого-го-го!

Журналистика — та сфера нашей жизни, которая должна не только освещать текущие события под нужным редакции эмоциональным углом, но и задаваться вопросами: а что было бы, если бы всё сложилось иначе, можно ли было сделать по-другому, как чувствуют себя люди в моей стране, даже если они не являются нашей аудиторией? В 2014 году тот же «Дождь» позволил себе опубликовать опрос о том, что, может быть, если бы Ленинград был сдан и не страдал от блокады, удалось бы выжить сотням тысяч людей. Тогда на телеканал обрушился шквал критики и даже угроз от властей. (Но, кажется, никого не уволили, хотя и извинились публично). Опрос, конечно, должен был стать поводом для дискуссии и спокойного обсуждения вариантов развития событий (прошедших притом, на которые вообще никак уже нельзя повлиять), а стал поводом для огромной склоки.

За острые темы, нестандартные взгляды и общую журналистскую свободу телеканал в конце концов выжили из России. Сейчас же за личное мнение одного ведущего (с последующей его публичной поркой, увольнением, показательными извинениями редакции) телеканал выдворяют уже из другой страны, которая вроде как соблюдает международные принципы свободы слова. Хотя казалось бы, будьте профессионалами, зацепитесь за такое мнение, устройте по этому поводу обсуждение, закидайте контраргументами — и выйдете победителями. Но оказалось проще — как всегда — закрыть, запретить, унизить. И кто теперь победитель? Один выглядит хуже другого, а самое неприятное, что через демократию прорастают вечные семена цензуры. Свобода слова предполагает, что эфир и страница газеты — это место для дискуссий, а не рупор однобокой пропаганды. Иначе — добро пожаловать на «Первый канал»!

«Но есть и хорошие новости». В ситуации, когда правительство Латвии лишает «Дождь» лицензии на вещание, вокруг телеканала сплачивается журналистское сообщество. В особенности русскоязычное, но даже Ассоциация журналистов Латвии выпустило стейтмент о том, что считает действия своего государства несоразмерными произошедшему и называет это негативным прецедентом. Под заявлением «Медузы», много лет уже работающей в Риге и, по сути, тоже находящейся под ударом, подписались сотни журналистов из разных стран мира, а также редакционные коллективы, НКО и общественные деятели. Это настоящая солидарность людей, работающих для того, чтобы общество знало правду. Они пишут у себя на страницах, что когда-нибудь они снова все поссорятся, но пока сейчас время быть вместе и стоять за общее».