Видеоигры хотят взять в «IT-заложники»

По словам трех источников «Ъ» на рынке разработки видеоигр, недавно в координационном центре Правительства РФ прошла закрытая встреча чиновников и представителей игровой индустрии, организованная аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Стороны обсуждали перспективы реализации инициативы по переносу серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, в Россию, а также по созданию регулятора для них.

Судя по повестке, к участию были приглашены Минцифры, Роскомнадзор, ФНС, Минэкономики. Во встрече участвовали также 1С, Lesta Games, VK Play и Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ).



Обсуждалась инициатива главы исполнительного комитета Федерации бокса Умара Кремлева, который в октябре текущего года на заседании по развитию спорта с участием Владимира Путина предлагал создать единый регулятор онлайн-игр, чтобы при необходимости их можно было блокировать.



Путин поддержал идею регулирования рынка интернет-игр, создав для них серверы на территории России. «Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?», – сказал тогда Президент.



По словам источника «Ъ», «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) якобы уже разрабатывает соответствующий закон. В него, кроме переноса серверной инфраструктуры, должен войти пункт об отчислениях в отдельный фонд, на деньги из которого якобы будет вестись поддержка российских компаний. Согласно другим источникам, Минцифры собирается создать рабочую группу представителей российских игровых разработчиков видеоигр, которым и предстоит «сформулировать ключевые для отрасли определения и «четко прописать различия между онлайн-казино и играми».



В Минцифры подтвердили факт встречи, но никто из участников не дал официального комментария. При этом сам организатор совещания, профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по данным «Ъ», считает предложенные идеи ещё «сырыми». А разбирающиеся в рынке эксперты и вовсе считают, что «приземления» вряд ли удастся достичь в текущих условиях.

Закон об «IT-заложниках» вступил в силу 1 января 2022 года, и он обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо; зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора; разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи от российских гражданам или организаций.



Компании будут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.