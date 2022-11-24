Аграрии предложили импортозаместить зарубежный софт «свинофоном»

Группа «Русагро» и входящие в агрохолдинг «Дамате» «Тюменские молочные фермы», предлагают внедрить российские животноводческие IT-системы взамен разработок от словацкой Cloudfarms и американской VAS.

Соответствующие проекты импортозамещения специализированного ПО, сообщает «Ъ», были направлены аграриями в ИЦК «Животноводство», который курирует Минсельхоз.

В министерстве считают, что реализация проектов повысит конкурентоспособность животноводческой продукции. Компании утверждают, что уже несколько лет переходят на отечественные решения, однако они все еще «недостаточно зрелые».

Компании рассчитывают на софинансирование разработок через гранты: «Русагро» просит 12,5 млн руб. (при общей стоимости проекта 50 млн руб.), «Тюменские молочные фермы» — 192 млн руб. (из 240 млн руб.). Оба проекта, согласно документам, одобрены профильной рабочей группой.

В Минсельхозе подтвердили «Ъ», что проанализированные ИЦК проекты «претендуют на софинансирование со стороны государства», и отметили, что их реализация «способствует повышению конкурентоспособности российской продукции».



«Русагро», говорится в паспорте проекта, намерено получить грант на доработку «свинофона» — так в свиноводческой сфере называют мобильные приложения для учета событий с животными. Потребность в финансировании продукта обосновывается «недостаточной зрелостью российских решений». Средства предлагается выделить на систему «Пульс.ЦСС» компании Smart Technologies Invest.



Проект «Тюменских молочных ферм» предполагает внедрение уже существующей на рынке системы племенного учета молочного скота «Селэкс» от компании «Плинор». Реализовывать проект к июню 2025 года должна будет R-Style Softlab. Отсутствие российского продукта, говорится в проекте, грозит повышением себестоимости молочной продукции и «ухудшением качества управленческих решений».



Животноводческие компании уже несколько лет переходят на российское ПО, «события последних месяцев ускорили эту работу», пояснил «Ъ» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. При этом он отметил, что если в производстве продуктов отечественные разработки используются активно, то в племенном свиноводстве доля иностранного софта была большой. Уход иностранных компаний, отметила госпожа Андрющенко, «подорвал доверие к облачным сервисам, и компании, которые ищут им замену, стали чаще рассчитывать на размещение ПО на собственных мощностях».