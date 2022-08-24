Нужна юр.помощь?
Аналитика
24 августа 2022

«Инфокультура» исследовала приватность мобильных приложений в RuStore

Выводы: основная часть приложения включает трекеры, требующие больше разрешений чем им может быть нужно, сам магазин приложений не имеет стандартов верификации, и даже госприложения включают трекеры, передающие данные в другие юрисдикции.

АНО «Информационная культура» исследовала приватность 1014 мобильных приложений в RuStore. Организация изучила, какие разрешения в них запрашиваются при передаче данных третьим лицам (через встроенные трекеры) и как эти разрешения могут использоваться для сбора информации.

«Почему RuStore и приложения оттуда? Потому что усилиями Минцифры РФ и Правительства РФ именно этот магазин приложений стал официальным, фактически, нормативно закреплённым. Можно говорить о том что компания ВК и Правительство РФ теперь несут совокупную ответственность за то как приложения оттуда следят за нами», — прокомментировал выбор предмета исследования директор «Информационной культуры» и один из авторов доклада Иван Бегтин.

Анализ показал, что, несмотря на статус официального российского магазина приложений, большая часть опубликованных в RuStore сервисов передаёт данные компаниям в недружественных (по мнению Правительства РФ) странах. Кроме того, данная альтернатива снижает возможности пользователей контролировать приватность и осознанно выбирать магазин приложений: в отличие от Google Play, в RuStore для разработчиков нет обязательств по соблюдению приватности и практике раскрытия кода.

«На сегодняшний день требования к приватности не закреплены ни в формальных требованиях к магазину приложений RuStore, ни в форме добровольной декларации от руководства оператора магазина — компании VK», — говорится в исследовании.

 

Трекеры

Аналитики выяснили, что 820 приложений (87,8%) имеют как минимум один отслеживающий трекер в коде. Для них характерно следующее:

  1. Чаще всего в них установлены трекеры компании Google (Google Firebase Analytics и Google CrashLytics). Третий по популярности — российский трекер AppMetrica компании «Яндекс» (407 приложений, 49,6%).
  2. Подавляющее большинство приложений (776, 94,6%) имеют встроенные сторонние трекеры, принадлежащие иностранным юрисдикциям, среди которых первые три места занимают США, Россия и Китай.
  3. По количеству «лидируют» трекеры компаний Google (744 приложения, 90,7%), «Яндекс» (407, 49,6%) и Meta ( 204, 24,9%).
  4. Российские трекеры, в основном принадлежащие «Яндекс» и VK, используются в 477 (58%) приложениях. Часто они соседствуют с другими иностранными трекерами, выполняющими аналогичные функции.
  5. В 44 приложениях (5,3%) установлены только российские трекеры.

Всего эксперты обнаружили 106 сторонних трекеров (trackers) и 602 уникальных разрешений (permissions) для доступа к данным и функциям устройств. Из 106 трекеров 46 (43,4%) являются рекламными, 18 (17%) используются для профайлинга и 8 — для идентификации пользователей.

Наиболее нагружены трекерами приложения категорий «Игры» и «Развлечения».

 

Разрешения

На 934 исследованных приложения пришлось 602 уникальных разрешения, из которых 19 относятся к потенциально опасным, т.е. способны повлиять на конфиденциальность пользователя или работу устройства (согласно списку уровней защиты для Android от Google).

  1. Большинство приложений (821, 88%) приложений запрашивает как минимум одно потенциально опасное разрешение.
  2. Только в 176 (18,8%) приложениях нет потенциально опасных разрешений.
  3. Всего в 17 приложениях (1,8%) нет ни одного разрешения к функциям и данным устройства, а также — ни одного установленного трекера. Все они относятся к разным тематическим категориям, что не позволяет определить, приложения какого рода безопаснее.
  4. Из потенциально опасных разрешений в приложениях чаще всего встречаются: доступ на чтение и запись во внешнее хранилище данных, доступ к камере, доступ к точному и приблизительному местоположению, получению информации об устройстве и записи аудио.
  5. Из 29 приложений с 10 и более опасных разрешений» 10 принадлежат компании VK. Больше всего таких разрешений запрашивают приложения «VK Звонки: безлимитное общение» (14), «Одноклассники: социальная сеть» (14) и «ICQ - видеозвонки, чаты» (13).

Таким образом, основная часть приложения включает трекеры, требующие больше разрешений чем им может быть нужно, сам магазин приложений не имеет стандартов верификации, и даже госприложения включают трекеры, передающие данные в другие юрисдикции, делает вывод Бегтин.

 

Подробные рекомендации по улучшению ситуации приведены здесь. Так,

- регуляторам следует сформировать стандарт соблюдения приватности для мобильных приложений;

- магазинам приложений — разработать правила по обязательному раскрытию информации о специальных разрешениях, сборе данных и их передаче сторонним лицам;

- заказчикам разработки приложений — включать требования по соблюдению приватности в техзадания;

- всем участникам рынка — развивать каналы обратной связи для граждан, выстраивать практику саморегулирования и проводить исследования о методах сбора данных.

 

Как защищать приватность самостоятельно

Доклад отправили исследование с рекомендациями в Минцифры России, сейчас ожидается обратная связь, рассказала один из авторов Ксения Орлова. Она также дала рекомендации пользователям:

«Пока компании в проактивном режиме не рассказывают пользователям о том, какую информацию о них и зачем они собирают (хотя ситуация постепенно меняется). Как хранят, в каком виде и кому передают. Пользователям ничего не остается кроме того, как проверять приложения, сайты и сервисы самостоятельно».

Орлова рекомендует список сервисов и проект «Четвёртый сектор», который на днях опубликовал инструмент для защиты приватности пользователей браузеров и мобильных приложений:

1. Exodus Privacy — позволяет проверить приложения на наличие трекеров и разрешений (включая потенциально опасные). Пример.

2. Сервис InAppBrowser для iOS — показывает, какие действия пользователей отслеживаются в собственных браузерах приложений Instagram, Facebook, TikTok и других при переходе из них на внешние веб-сайты. Например, каждый переход по страницам и нажатия, данные ввода всех форм, такие как пароли и адреса и другое.

3. OpenContacts — сервис для хранения мобильных номеров из списка контактов на устройстве. С помощью него можно не задумываясь предоставлять мобильным приложениям доступ к контактам, так как они будут храниться в другом месте.

4. Access Dots — сервис добавляет несколько индикаторов, которые определяют, используют ли приложения микрофон, камеру или GPS-сигнал для отслеживания устройства в данный момент.

Что касается веб-серфинга в целом, то эксперт обращает внимание на следующие сервисы:

5. Cover Your Tracks — показывает, какие данные собирает о вас браузер.

6. Расширение для браузера ToSDR — оценивает безопасность сайта по его политике конфиденциальности. Он сокращает пользовательские соглашения до тезисов и оценивает безопасность по пятибалльной шкале. С помощью расширения может так проверить любой интересующий сайт.

7. Расширение для браузеров Adblock Plus — это блокировщик не только рекламы, но и отслеживающих рекламных трекеров.

«А вот что можно дальше делать с этой информацией — с помощью всех этих сервисов можно значительно сократить информирование сторонних компаний о своих привычках и интересах. Чем-то перестать пользоваться совсем или выбрать наиболее безопасный вариант из возможных. Дело приватности — дело рук самих пользователей :)», — заключила Орлова.

 

Почему «Роскомсвобода» защищает право на приватность, читайте в наших карточках.

152-ФЗ импортозамещение персональные данные приватность приложения Иван Бегтин RuStore Ксения Орлова исследования

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Минцифры заявляет об удалении персональных данных, использовавшихся для цифровых пропусков
ВК потребовала удалить распространяемую по Сети базу пользовательских данных
В ЕСПЧ подали жалобу о массовом распознавании лиц на митинге в Москве
Состояние вакцинированных россиян отследят с помощью мобильного приложения
В МВД появится единая электронная база мигрантов
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности