Правительство вносит изменения в госпрограмму «Информационное общество»

Минцифры разработало проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу „Информационное общество“» — соответствующий документ выложен на общественное обсуждение. Первым внимание на него обратил Telegram-канал «Телеком-ревью».

В проекте постановления сказано, что информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

В кризисных условиях 2020 года сектор ИКТ бурно развивался, на что повлияли многие факторы, в том числе — пандемия коронавируса COVID-19, заставившая многих россиян уйти «на удалёнку», и это не могло не отразиться на деятельности операторов связи и других представителей данной отрасли.

Развивается рынок широкополосного доступа (ШПД) — проникновение в Интернет в 2020 году достигло 61%. Операторы планируют в 2021-2024 годах продолжить инвестирование в обеспечение «устойчивого функционирования сетей связи, совершенствование инфраструктуры мультисервисных сетей, обеспечение высокоскоростного фиксированного ‎и беспроводного доступа к сети Интернет, развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки данных и рынка „облачных услуг“, внедрение новых технологий мобильной связи, в том числе внедрение и развитие сетей стандарта 5G».

Ожидается, что примерно к концу 2024 года начнет убывать количество подключений в сетях 3G, а количество подключений в сетях 5G может составить около 12 процентов. При этом количество подключений к сетям 2G ожидаемо снизится, однако все еще будет востребовано для подключения «умных устройств», не требующих ШПД.

В документе также представлены основные приоритеты и цели госполитики в сфере реализации госпрограммы «Информационное общество». Так, авторы документа напомнили про Указы Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 ‎«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 2 июля 2021 г. № 400 ‎«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Напомним, «Стратегия» была утверждена в июле текущего года и носит она весьма тенденциозный характер, направленный на выдавливание иностранных IT-компаний с российского рынка, поскольку они напрямую названы в документе «угрозами». То же самое касается криптовалют, инструментов обхода блокировок и анонимности. Согласно «Стратегии», государство будет наращивать уровень «импортозамещения», бороться с несогласованными акциями протеста, усиливать давление на иностранные онлайн-сервисы.

В качестве целей программы «Информационное общество» Минцифры обозначило:

Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 97 процентов в 2030 году. Достижение данной цели способствует обеспечению жителей равными возможностями доступа к сети Интернет: электронным государственным услугам, качественному контенту в сфере образования и культуры, удаленной занятости;

Обеспечение возможности получения доступного и качественного контента в условиях развития информационного пространства на уровне 100 процентов до 2030 года;

К 2030 году обеспечить увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

Обеспечить увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года.

Дата окончания общественного обсуждения - 24 сентября 2021 г. Свои предложения и замечания вы можете разместить на странице документа.