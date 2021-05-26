Подписан закон о штрафах за нарушение требований по безопасности критической IT-инфраструктуры

Владимир Путин подписал закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы за нарушение требований в области безопасности критической информационной инфраструктуры.



Согласно документу, за нарушения требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, обеспечения их работы и безопасности будут грозить штрафы. Их сумма составит от 10 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 руб. для юридических лиц.

За нарушение «порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак» должностных лиц будут наказывать штрафами от 10 до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.



Кроме того, за нарушение порядка обмена данными об инцидентах между субъектами такой инфраструктуры, иностранными уполномоченными органами, международными организациями и НПО, работающими в сфере реагирования на киберугрозы, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.



Если уполномоченный орган исполнительной власти не будет уведомлён (или будет уведомлён с задержкой) о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости, то штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для юрлиц.



Также предусмотрен срок давности привлечения к административной ответственности по новым статьям КоАП в один год.



Административные дела по этим статьям будет рассматривать ФСБ. Срок давности по ним будет увеличен и составит год, поскольку привлечение к ответственности потребует организации внеплановой проверки.



Документ вступит в законную силу 5 июня текущего года, отдельные пункты — 1.09.2021 г.