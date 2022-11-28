В Госдуму внесён законопроект о создании информсистемы национального удостоверяющего центра

Правительство России внесло в Госдуму законопроект №244043-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях о защите информации“». Документом предлагается широкий пакет поправок, который касается:

работы портала госуслуг по части доставки электронных копий уведомлений от госорганов;

обеспечения возможности использования инфраструктуры электронного правительства для осуществления в том числе деятельности, не относящейся к государственным услугам (функциям);

создания информационной системы национального удостоверяющего центра (ИС НУЦ), которая должна обеспечить сайты в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специальными сертификатами безопасности для их доверенного использования пользователями.

Как отмечается в документе, изменения необходимы «в связи с досрочным отзывом сертификатов безопасности у сайтов российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые выдавались иностранными организациями».

Назначением ИС НУЦ является предоставление интернет-пользователям возможности получения TLS-сертификатов (траст-сертификатов) для идентификации принадлежащих им информационных ресурсов при электронном взаимодействии, а также обеспечение возможности реализации электронного взаимодействия граждан с информационными ресурсами органов государственной власти по защищённым протоколам с поддержкой российских криптографических алгоритмов.

Сервис бесплатной выдачи сертификатов безопасности для юридических лиц работает с марта 2022 года на портале госуслуг. Он был разработан, когда зарубежные компании начали отзывать свои сертификаты безопасности и отказывать в выдаче новых.

В соответствии с поправками новые сертификаты безопасности будут выдаваться с применением отечественных криптографических алгоритмов. «Реализация решений, предусмотренных законопроектом, позволит обеспечить признание и поддержку использования сертификатов безопасности, выданных посредством информационной системы национального удостоверяющего центра, в операционных системах, информационных системах, сайтах и браузерах», — говорится в документе.



Кроме того, законопроект закрепляет необходимость использования портала «Госуслуги» для доставки электронных копий уведомлений, юридически значимых сообщений и документов, направляемых госорганами и публичными организациями на бумажном носителе через почту. Как отмечается в пояснительных материалах, изменения «необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для печатающих устройств федеральной организации почтовой связи». Законопроектом также вводится норма о направлении адресатам дополнительных электронных копий простых или регистрируемых писем.



Также законопроект направлен на обеспечение возможности использования инфраструктуры электронного правительства для осуществления в том числе деятельности, не относящейся к госуслугам. «Это должно помочь поставщикам соответствующих услуг и сервисов продолжать осуществлять свое взаимодействие с клиентами в условиях санкционного давления», — говорится в пояснительной записке.