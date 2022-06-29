Госдума ещё более ужесточила законодательство об иноагентах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов. Закон объединяет и актуализирует основные положения, содержащиеся в различных федеральных законах, в рамках единого законодательного акта, в соответствии с которым будет формироваться статус иностранного агента, сообщает «Интерфакс».

При этом практически ни одна из поправок к законопроекту, подготовленных в Совете по правам человека при президенте РФ к рассмотрению во втором чтении, не была учтена, подчеркивают правозащитники.

Комментируя отклонение 60 поправок, которые, по данным «Ъ», носили «смягчающий» характер, депутат Василий Пискарев охарактеризовал их как неуместные в условиях проведения военной спецоперации на Украине:

«Либерализация данного законопроекта недопустима».

По мнению правозащитников, разработчики неоправданно расширили возможности включения граждан и организаций в реестр иностранных агентов, в том числе без получения зарубежного финансирования, на основании неопределенного «влияния» иностранных источников.



Следствием принятия законопроекта станет неоправданное поражение в правах тех, кого внесут в реестр иноагентов – «например, физическое лицо, получившее статус иностранного агента, становится потенциально опасным для любого работодателя, поскольку работодатель также может быть признан иностранным агентом, попавшим под влияние работника – иностранного агента». Об этом в СПЧ говорили еще при подготовке законопроекта в первом чтении.

«Законопроект опасный настолько, что он просто может уничтожить гражданское общество как таковое. Он будет прекрасным инструментом для сведения личных счетов. Абсолютно любого человека, который пишет, высказывает свое мнение, судя по этому законопроекту, можно записать в иноагенты. Это означает, что не будет никаких площадок для дискуссий, люди будут просто бояться говорить что бы то ни было. Не будет вообще здравого понимания того, что происходит в стране – все будет основываться исключительно на каких-то „удобных“ мнениях и в итоге, в том числе, у власти создастся иллюзорная картинка мира», – говорит Ева Меркачева, журналист, член ОНК и СПЧ.

По ее мнению, этот законопроект – «вредительский для самой власти»: «Не думаю, что власть заинтересована в нем. Ей очень нужна здравомыслящая аудитория, чтобы люди высказывали свое мнение, чтобы были критически настроены и сотрудники различных НКО, и правозащитники. Власть не может везде и за всеми уследить, и как раз те же самые сотрудники НКО, журналисты – это помощники власти. Если они будут говорить исключительно то, что хотят услышать чиновники, опасаясь того, что в противном случае за любую критику их сделают иноагентами – это приведет к катастрофе».

Коммунисты отказались голосовать за новый закон об «иноагентах», назвав его охотой на ведьм. Тем не менее, Госдума закон приняла большинством голосов (за – 331, против – 5, воздержались – 11).

Новый закон позволяет объявлять «иноагентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» и при этом не получает иностранное финансирование, как сейчас.

Кроме того, в законе есть понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». К ним относятся учредители, руководители, члены, участники или работники организации, объявленной «иноагентом».

Также к «аффилированным лицам» могут отнести тех, кто занимается политикой и получает на этом деньги или имущество от «иностранных агентов». На людей, которых объявили «аффилированными лицами», не распространяются требования, установленные для «иноагентов».

При этом Минюст будет вести реестр «аффилированных лиц». Четыре уже существующих реестра «иноагентов» по новому закону объединят в один.

Большинство правозащитников и журналистов не в состорге от нового закона, но в то же время главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев отметил, что:

«Законопроект, конечно, ужасный, но когда репрессивные законы становятся столь широкими, они теряют смысл. Если законопроект в прошлой редакции мог как-то предостерегать людей от получения иностранных денег, то теперь эта функция теряется. Зачем избегать иностранных денег, если тебя могут признать иноагентом и без них? Так что у закона может быть неожиданный обратный эффект — он может фактически нивелировать существующее ограничение».

Обобщенный закон об иноагентах, а также лицах, находящихся под иностранным влиянием, должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года.