Иностранцам могут разрешить владение онлайн-кинотеатрами, но запретят влиять на решения компаний

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин доработал вызвавший споры в интернет-отрасли законопроект об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах. Он убрал оттуда норму о запрете иностранного владения более чем 20% в видеосервисе, однако вместо этого предложил ограничить контроль с их стороны. В законопроекта сказано, что иностранцы не должны влиять на принимаемые решения более чем 50% голосов, пишет «Ъ».

«Разделить функции владения и управления АВС. Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль от своих инвестиций, но не смогут контролировать управленческие решения или прямо их принимать. При таком подходе нашим АВС ничего не мешает выйти на IPO, — объясняет новые тезисы законопроекта сам Горелкин. — В рамках тренда на «приземление» зарубежных компаний в российской юрисдикции АВС изначально иностранного происхождения получат возможность открытия в РФ полноценных дочерних или совместных предприятий – но при условии, что управляться они будут с участием специализированного фонда».

Требование распространяется на видеосервисы с суточной аудиторией от 10 тысяч посетителей. Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль, но не контролировать решения, пояснил автор законопроекта Антон Горелкин.



Сервисы, у которых доля российской аудитории меньше 50%, смогут открыть в России представительства, которые должны управляться с помощью специального международного фонда с российскими представителями.



При доработке учли пожелания рынка применить к видеосервисам модель, схожую с «Яндексом» — в 2019 году Горелкин предлагал не позволять иностранцам владеть или контролировать более 20% в значимых интернет-компаниях, в ответ компания создала специальный Фонд общественных интересов и передала ему часть управленческих функций.



Также правительственная комиссия сможет принимать «решения об ограничении» распространения контента, эксклюзив на который принадлежит иностранцам. Компании должны будут делиться контентом с другими сервисами, иначе им может грозить запрет на распространение через Smart TV и мобильные приложения.



В ivi сообщили изданию, что изучают поправки, в Okko и Megogo не ответили на запрос, в «Кинопоиске», МТС, Netflix и НМГ отказались от комментариев.