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20 November 2023

Верховный суд поддержал запрет иностранцам владеть СМИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Причём это касается даже незначительного иностранного участия.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Florian Gaertner

Верховный суд поддержал позицию Роскомнадзора о запрете любого иностранного участия в структуре владельцев СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд рассматривал дело газеты «Калининец», издававшейся в Свердловской области. Роскомнадзор выявил, что одним из соучредителей газеты «Калининец» является российское юридическое лицо с иностранным участием. «В состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания», — говорится в сообщении.

Согласно ст. 19.1 закона о СМИ, иностранное государство, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием не вправе выступать учредителем средства массовой информации. Также иностранное юридическое лицо не вправе осуществлять владение, управление либо контроль в отношении более 20% долей в уставном капитале СМИ.

«Судебная коллегия по административным делам Верховного суда <...> подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации», — приводит пресс-служба РКН решение суда по делу газеты «Калининец».

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