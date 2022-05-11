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11 May 2022

Приглашаем на серию конференций «Интернет без границ» в пяти городах мира!

Первое мероприятие состоится в Тбилиси уже 27–28 мая.

В мае и июне 2022 «Роскомсвобода» выступит глобальным партнёром организации по цифровой безопасности и разработке ПО eQualitie, которая проведёт серию мероприятий «Интернет без границ», посвящённых поиску новых решений по преодолению интернет-цензуры и восстановлению интернет-свобод. Мы предлагаем площадку для объединения русскоязычных диаспор в условиях массового исхода технических и гражданских сообществ.

События пройдут в гибридном формате (конференция и хакатон) при участии международных технических проектов: The Tor Project, Lantern, Access Now, OONI, New Node, CENO. Наши партнёры — Общество защиты интернета и «Теплица социальных технологий».

 

Как будут проходит мероприятия?

Первый деньконференция. В этот день можно представить свои проекты и послушать лекции от представителей местных IT- или гражданских организаций, а также международных проектов и приглашённых экспертов.

Второй деньхакатон, то есть работа над конкретной технической или социальной задачей, связанной, например, с проблемам интернет-цензуры и обходом блокировок или же более безопасной коммуникации и сетевой анонимности. 

 

Кто может участвовать?

Принять участие в наших мероприятиях можно в любой из следующих ролей: участник(ца), докладчик(ца) или просто слушатель(ница). А ещё вы можете предложить идею на хакатон!

Если вы — разработчик, сетевой или системный администратор, дизайнер, специалист по инфографике и анализу данных, безопасник – ваши скиллы будут очень полезны! Если вы работаете в медиа или правозащитных НКО, помогаете антивоенным инициативам или сотрудничаете с другими интересными гражданскими проектами — ваша экспертиза бесценна. 

 

Даты и регистрация

Узнать подробности программ и зарегистрироваться на мероприятие в удобном для вас городе можно на сайте internetborders.net. Встречи пройдут в пяти городах:

  • Тбилиси: 27–28 мая
  • Ереван: 03–04 июня
  • Вильнюс: 10–11 июня
  • Берлин: 17–18 июня
  • Варшава: 24–25 июня

 

По вопросам участия, спонсорства и партнёрства пишите на [email protected].

хакатон цифровые права конференция Общество защиты интернета Теплица социальных технологий eQualitie

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