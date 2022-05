Приглашаем на серию конференций «Интернет без границ» в пяти городах мира!

В мае и июне 2022 «Роскомсвобода» выступит глобальным партнёром организации по цифровой безопасности и разработке ПО eQualitie, которая проведёт серию мероприятий «Интернет без границ», посвящённых поиску новых решений по преодолению интернет-цензуры и восстановлению интернет-свобод. Мы предлагаем площадку для объединения русскоязычных диаспор в условиях массового исхода технических и гражданских сообществ.

События пройдут в гибридном формате (конференция и хакатон) при участии международных технических проектов: The Tor Project, Lantern, Access Now, OONI, New Node, CENO. Наши партнёры — Общество защиты интернета и «Теплица социальных технологий».

Как будут проходит мероприятия?

Первый день — конференция. В этот день можно представить свои проекты и послушать лекции от представителей местных IT- или гражданских организаций, а также международных проектов и приглашённых экспертов.

Второй день — хакатон, то есть работа над конкретной технической или социальной задачей, связанной, например, с проблемам интернет-цензуры и обходом блокировок или же более безопасной коммуникации и сетевой анонимности.

Кто может участвовать?

Принять участие в наших мероприятиях можно в любой из следующих ролей: участник(ца), докладчик(ца) или просто слушатель(ница). А ещё вы можете предложить идею на хакатон!

Если вы — разработчик, сетевой или системный администратор, дизайнер, специалист по инфографике и анализу данных, безопасник – ваши скиллы будут очень полезны! Если вы работаете в медиа или правозащитных НКО, помогаете антивоенным инициативам или сотрудничаете с другими интересными гражданскими проектами — ваша экспертиза бесценна.

Даты и регистрация

Узнать подробности программ и зарегистрироваться на мероприятие в удобном для вас городе можно на сайте internetborders.net. Встречи пройдут в пяти городах:

Тбилиси: 27–28 мая

Ереван: 03–04 июня

Вильнюс: 10–11 июня

Берлин: 17–18 июня

Варшава: 24–25 июня

По вопросам участия, спонсорства и партнёрства пишите на [email protected].