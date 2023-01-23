НИУ ВШЭ: К 2030 году мировой спрос на интернет вещей составит 620 миллиардов долларов

К 2030 году глобальный спрос на решения с применением технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT) составит более 620 млрд долл., увеличившись за десять лет почти в 3,5 раза, передаёт «Ъ». К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, проанализировав 5,7 тыс. англоязычных СМИ за 2018–2022 годы, которые отражают бизнес-повестку. Исследователи также выделили десять наиболее перспективных в этой области направлений.

Первую строчку полученного рейтинга занял интернет медицинских вещей, к которому относятся диагностические устройства, оборудование для мониторинга состояния пациентов, системы учёта запасов медикаментов и т.п. Второе место — туманные вычисления (fog) и облачный интернет вещей, используемые для обработки данных с устройств перед передачей в облачные хранилища. Третье место — мобильный интернет вещей, который обеспечивает взаимодействие различных цифровых устройств и формирование единого умного пространства как на уровне мегаполисов, так и отдельных домов. Массовое внедрение решений по этим направление ожидается в диапазоне от одного до пяти лет.

Далее эксперты выделяют искусственный интеллект вещей, интернет вещей для умного дома/города, интернет робототехнических вещей (AIoT), спутниковый IoT, носимый IoT, IoT для периферийных устройств и IoT на транспорте. Все они уже ощутимо меняют повседневную жизнь, отмечают эксперты. Диапазон скачка популярности у решений составляет от одного года до шести лет.

На прошлой неделе стало известно, что российские власти готовят единый госстандарт для умных домов. В число минимальных требований для присвоения соответствующего статуса включили наличие платформы для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, а также системы контроля за инфраструктурой ЖКХ.