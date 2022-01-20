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20 января 2022

Власти готовят единый госстандарт для «умных» домов

В число минимальных требований для присвоения статуса «умный дом» включили наличие платформы для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ.

Минцифры вместе с Минстроем, Минпромторгом, девелоперами и IT-компаниями разрабатывают единые стандарты «умного» многоквартирного дома, сказано в письме замглавы Минцифры Андрея Заренина, разосланном в середине января текущего года представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК «Эталон» и еще 37 организаций, сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.

В число минимальных требований для присвоения статуса «умный дом» власти включили наличие платформы для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ.

В расширенный пакет вошло наличие цифровых сотрудников — робота-консьержа, робота-доставщика, робота-уборщика. Жители домов получат доступ к единому приложению, которое не придется переустанавливать при переезде.

При обустройстве «умных домов» будет рекомендовано отечественное оборудование с высоким уровнем информационной безопасности, что исключит утечки данных за границу, сообщили в Минцифры. Дом будут строить сразу с учетом отечественного программного обеспчения.

По словам собеседника «Ъ», знакомого с подготовкой проекта, Правительство хочет привести «зоопарк сервисов» к единому знаменателю. Пока система «умных домов» представляет собой «лоскутное одеяло» из многообразия систем и сервисов, которые редко совместимы, подтверждают в Минпромторге.

Застройщики отнеслись к проекту осторожно. «Неясен статус документа: будет он носить рекомендательный или обязательный характер для всех застройщиков. Также не совсем понятно, как застройщики будут интегрировать требования к стандарту в свои проекты»,— рассказал директор департамента развития продукта ГК ФСК Петр Кирилловский.

Архитектор IoT-решений Softline Digital Дмитрий Шульгов подтверждает, что несовместимость устройств, закрытые стандарты разных производителей и отсутствие единых инструментов безопасности делают решения «умных» домов дорогими и сложными в разработке.

Но важно, чтобы законодатель не создавал закрытых списков компаний, которые будут привлекаться к созданию систем «умного» дома, и четко обозначил требования по кибербезопасности, подчеркивает гендиректор Doma.ai Илья Сотонин: «Я говорю не только о защите персональных данных, но и о сохранности инженерных систем».

«Далеко не все компоненты для создания "умного" дома изготавливаются в нашей стране,— добавляет директор по цифровому развитию Glorax Дмитрий Лившин.— Принятие стандартов может поставить производителей в трудное положение, так как им придется адаптировать решения специально под наши локальные требования. Инициатива может вынудить их уйти из России».

Минцифры интернет вещей Минпромторг Минстрой стандартизация умный дом

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