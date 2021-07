Исполнительный директор The Tor Project — о значимости приватности

Изабела Багерос — исполнительный директор The Tor Project. Она присоединилась к проекту в качестве менеджера в 2015 году, до этого проработав четыре года менеджером по продуктам в подразделении международной торговли и роста в Twitter. Изабела использовала свободное программное обеспечение (СПО) с конца 90-х годов, а в 2007 году в Латинской Америке она стала соучредителем и менеджером проектов для North by South, стартапа из Сан-Франциско, специализирующегося на проектах СПО.

– Когда вы осознали важность приватности в Интернете? Что стало переломным моментом?

Это произошло в начале 2000-х. В то время я работала в коллективе, пользовавшемся онлайн-инструментами. По большей части мы применяли СПО, которое размещали у себя. Я считаю, что тот опыт дал мне представление о данных, которые создаются при использовании интернета и цифровых инструментов. Выбирая услугу или решение, теперь я держу это представление в голове. Сейчас мы проводим семинары, рассказывая людям о том, как работает интернет. Мы всегда подчёркиваем важность защиты информации и знания того, кто имеет к ней доступ, где она размещена и т.д.

– Что Вам больше всего нравится в работе The Tor Project?

Думаю, это люди, которые являются частью организации. Наша миссия объединяет много замечательных и очень умных людей, и мне нравится, что мы делаем так много, обладая небольшими ресурсами.

– Каким образом Тог так сильно вырос за эти годы? И почему, как Вы думаете?

Толчок случился, когда Сноуден опубликовал документы в 2013 году.

Наша работа заключается в том, чтобы улучшить пользовательский интерфейс и упростить использование Tor настолько, чтобы пользователи не чувствовали разницы между ним и прямым доступом к онлайн-сервисам.

– Будучи исполнительным директором Tor, как вы вдохновляете/мотивируете свою команду?

Я стремлюсь создать организацию, которая является безопасным пространством и предлагает сеть поддержки людям, являющимся её частью, чтобы они могли проявить себя наилучшим образом. Я думаю, что, транслируя это моей команде, я мотивирую её работать над миссией Tor, которая вдохновляет всех нас трудиться вместе.

– Грядут ли какие-либо новые изменения или дополнения в Tor, можете рассказать?

Я хочу обратить внимание на тот факт, что довольно скоро сервисы onion второй версии больше не будут работать, и пользователи должны перейти на тетью версию до октября — чем раньше, тем лучше. Мы говорим об этом в нашем информационном бюллетене, блоге и социальных сетях. Везде, чтобы все обязательно перешли.

Другая классная вещь — теперь вы можете получить DV-сертификаты для своего сайта onion V3 с помощью HARICA, оператора корневого центра сертификации, основанного Академической сетью (GUnet), некоммерческой организацией из Греции.

Также я очень жду результатов работы, которую Ник Мэтьюсон и другие сотрудники сетевой команды выполняют для реализации Tor на языке программирования Rust — Arti. Они создают Tor на языке высокого уровня, имееющий функции безопасности и при этом более простой в использовании. Это позволит нам построить более «лёгкий» Tor с более надёжным API — давнее пожелание разработчиков, которые хотят интегрировать Tor в свои приложения.

Кроме того, я обращаю внимание на наш выпуск браузера Tor в июне. Новая версия значительно улучшает пользовательский интерфейс.

