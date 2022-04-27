Пользователи Apple подали иск из-за неработающего в России ApplePay

В DestraLegal.ru рассказали «Ъ», что в Пресненский районный суд Москвы 26 апреля подан коллективный иск к ООО «Эппл Рус» от покупателей техники Apple (iPhone, Apple Watch, Mac), интересы которых представляет юридическая компания.

Владельцы айфонов, Apple Watch и Mac подали коллективный иск к Apple из-за неработающего в России Apple Pay. Они требуют снизить стоимость устройств и выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждомуhttps://t.co/17sJ9lK4iz — TJ (@tjournal) April 27, 2022

Всего в иске участвуют 20 покупателей. В базе суда иск пока не зарегистрирован, но истцы предоставили документы, подтверждающие его отправку.

Мы также проверили базу Пресненского райсуда и обнаружили, что с начала года к «Эппл Рус» подано уже несколько десятков исков от частных лиц, но связаны ли они со сворачиванием компании своих сервисов в России, неизвестно. Большинство обозначено как иски «О защите прав потребителей — из договоров в сфере торговли, услуг, выполнения работ».

В вышеупомянутом же иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение — нарушение закона о защите прав потребителей. Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключенной функции. Её определит суд после экспертизы, говорят юристы компании.

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян напомнил, что Apple Pay перестал работать в России из-за ухода из страны международных платежных систем Visa и Mastercard. По его словам, «странно подавать иск к компании из-за их решения».

11 марта Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay начала отключать карты «Мир».

Часть опрошенных «Ъ» юристов считает, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно, другая — что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.