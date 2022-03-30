«Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подают коллективный иск к «Яндекс.Еде»

«Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» организуют совместную подачу коллективного искового заявления против компании «Яндекс» и ​​ООО «Яндекс.Еда», чтобы привлечь к ответственности сервис за халатное обращение с персональными данными своих пользователей. Напомним, 1 марта сервис доставки «Яндекс.Еда» уведомил пользователей об утечке следующих персональных данных: ФИО, номер телефона, почта, адрес проживания и сумма, потраченная за 6 месяцев.

Все новости кампании читайте здесь.

«Мы подаём коллективный иск, поскольку утекли чувствительные для граждан данные: телефон, ФИО, адрес. Люди опасаются нежелательных звонков, мошенничества, сталкинга и прочих неприятных последствий. Так что это очень важная история, — пояснял юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко. — 24 марта глава «Яндекс.Еды» извинился перед пользователями, но общемировая практика заключается в выплате компенсаций пострадавшим. Не смогли сохранить данных в тайне — отвечайте по закону».

За утечку персональных данных клиентов компанию по протоколу от Роскомнадзора ждёт штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей, но, по нашему мнению, штраф в таком размере не принесёт никакой сатисфакции пострадавшим пользователям и, к сожалению, никак не заставит компанию лучше защищать приватность пользователей. Взыскание в 100 000 рублей для самой крупной компании страны за утечку данных более 58 000 пользователей — это меньше 2 рублей за каждого пользователя. Мы считаем, что каждый заявитель должен получить компенсацию в размере 100 тысяч. За первые дни кампании мы собрали более 3000 обращений от пострадавших пользователей.

Мы считаем, что сервисы должны соблюдать законодательство о персональных данных. Наши данные — это ценная и конфиденциальная информация о нас с вами. Если ресурс допускает халатность в своей работе, тогда он должен понимать ответственность за нарушение закона. Каждому человеку, кто пострадал от утечки персональных данных, должна быть выплачена компенсация морального вреда в соответствии со ст. 24 закона «О персональных данных».

Напоминаем другим компаниям, что требования безопасности просты и необходимо:

- шифровать данные;

- проводить оценку и тестирование мер безопасности для выявления уязвимостей;

- свести к минимуму возможность утечки данных, максимально ограничив перечень работников, у которых может быть доступ к этим данным.

Наши шаги по коллективному иску

В течение следующей недели мы организуем подачу коллективного иска о компенсации морального вреда к самому «Яндексу» и ООО «Яндекс.Еда».



После принятия иска к производству у каждого пострадавшего будет возможность присоединиться к иску, подав заявление и приложив доказательства нарушения прав. Мы опубликуем соответствующее предложение и подробно объясним, как воспользоваться своим правом.



Исковое заявление, а также всю информацию о деле мы будем публиковать в наших соцсетях и на странице кампании в интернете. Следите за обновлениями!

Иск к «Яндекс.Еде» подаётся в Замоскворецкий районный суд. Это суд первый инстанции, такой иск должен быть рассмотрен судом в течение 8 месяцев. Если районный суд не встанет на сторону пользователей, то мы продолжим добиваться успеха в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ.