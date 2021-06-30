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30 June 2021

Роскомнадзор хочет через суд заблокировать Telegram-бота «Глаз Бога»

Ведомство считает, что он нарушает законодательство о персональных данных, представители же сервиса настаивают на соблюдении ими правовых норм, а в случае блокировки обещают «альтернативные решения».

Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram-бота «Глаз Бога», с помощью которого можно найти личные данные россиян. Об этом сообщает «Ъ», обнаруживший дело против сервиса в картотеке суда. У связанного с "Глазом Бога" Telegram-канала более миллиона подписчиков.

Согласно исковому заявлению, Роскомнадзор в ходе «мониторинга сети интернет» обнаружил сервис, который нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия».


Ведомство требует признать деятельность «Глаза Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В заявлении говорится, что решение суда является основанием для включения «Глаза Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Заседание намечено на 1 июля.

Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик рассказал изданию, что юристы сервиса частично ознакомились с иском Роскомнадзора и сочли его необоснованным. Он подчеркнул, что команда хочет сотрудничать с регулятором и действовать по закону, однако тот не выходит на связь, поэтому его претензии непонятны. Каленик добавил, что если ведомству удастся запретить работу бота, то они предложат альтернативные решения в рамках требований госорганов.

Роскомнадзор и раньше пытался ограничить работу подобных ботов. В марте 2021 года ведомство потребовало от администрации Telegram заблокировать сервисы «Глаз Бога», «Архангел» и Smart_SearchBot. Первому удалось восстановиться через неделю благодаря копии.

В апреле 2021 года у владельца бота «Глаз Бога» прошли обыски, рассказывал адвокат Фёдор Сирош. После этого владелец сервиса Евгений Антипов заявил, что сервис перестал предоставлять данные сотрудников силовых структур.

149-ФЗ 152-ФЗ 139-ФЗ персональные данные иск Telegram боты Таганский суд деанон

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