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Новости
10 August 2023

Использование соцсетей не мешает благополучию граждан

К такому выводу пришли учёные, исследовавшие данные почти миллиона пользователей Facebook за 12 лет

Оксфордский Институт Интернета опубликовал результаты исследования о влиянии социальных сетей на благополучие людей.

Учёные задались тремя вопросами:

  • в какой степени внедрение Facebook связано с благополучием граждан;
  • как возраст и пол пользователей влияют на эту связь;
  • существуют ли различия в результатах между странами. 

Для ответа на них Оксфордская группа использовала информацию, предоставленную платформой Facebook Open Research Tool.

Проанализировав данные 946 798 человек из 72 стран в период с 2008 по 2019 год, исследователи пришли к следующим выводам:

  • уровень удовлетвоённости жизнью пользователей из стран с бóльшим среднесуточным числом активных пользователей Facebook выше, чем у пользователей из стран, где этот показатель меньше;
  • связь между благополучием и использованием Facebook более актуальна для молодых людей, чем для старшего поколения. Среди мужчин такая связь прослеживается чётче, чем у женщин;
  • для средней страны в выборке внедрение Facebook положительно сказывается на благополучии граждан. Тем не менее, по словам авторов работы, эта привязка говорит о том, что годы, в которые Facebook внедрялся наиболее активно, совпадали с годами, в которые жители средней страны из выборки чувствовали себя наиболее удовлетворёнными. 
«Мы обнаружили в целом положительные связи между внедрением Facebook на уровне страны и благополучием, которое частично определялось демографическими факторами и не было одинаковым для разных стран. Мы не нашли подтверждений тому, что постоянное использование социальных сетей отрицательно влияет на благополучие граждан», — резюмировали учёные.
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