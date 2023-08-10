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Использование соцсетей не мешает благополучию граждан
К такому выводу пришли учёные, исследовавшие данные почти миллиона пользователей Facebook за 12 лет
Оксфордский Институт Интернета опубликовал результаты исследования о влиянии социальных сетей на благополучие людей.
Учёные задались тремя вопросами:
в какой степени внедрение Facebook связано с благополучием граждан;
как возраст и пол пользователей влияют на эту связь;
существуют ли различия в результатах между странами.
Для ответа на них Оксфордская группа использовала информацию, предоставленную платформой Facebook Open Research Tool.
Проанализировав данные 946 798 человек из 72 стран в период с 2008 по 2019 год, исследователи пришли к следующим выводам:
уровень удовлетвоённости жизнью пользователей из стран с бóльшим среднесуточным числом активных пользователей Facebook выше, чем у пользователей из стран, где этот показатель меньше;
связь между благополучием и использованием Facebook более актуальна для молодых людей, чем для старшего поколения. Среди мужчин такая связь прослеживается чётче, чем у женщин;
для средней страны в выборке внедрение Facebook положительно сказывается на благополучии граждан. Тем не менее, по словам авторов работы, эта привязка говорит о том, что годы, в которые Facebook внедрялся наиболее активно, совпадали с годами, в которые жители средней страны из выборки чувствовали себя наиболее удовлетворёнными.
«Мы обнаружили в целом положительные связи между внедрением Facebook на уровне страны и благополучием, которое частично определялось демографическими факторами и не было одинаковым для разных стран. Мы не нашли подтверждений тому, что постоянное использование социальных сетей отрицательно влияет на благополучие граждан», — резюмировали учёные.