Депутат Хинштейн анонсировал расширение списка «приземляемых» IT-компаний

Депутаты Госдумы, среди которых есть авторы закона «о компаниях-заложниках», прогнозируют подчинение иностранных сервисов российскому законодательству, а также расширение этого списка.

В реестр компаний, на которые распространяется закон о принуждении открывать свои представительства в РФ, попали Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. Всего 22 ресурса.

Владельцы таких компаний обязаны создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юрлица, которые должны будут представлять интересы головных организаций. Предполагается, что Роскомнадзор будет взаимодействовать с представителями компаний по вопросам соблюдения российского законодательства на своём сайте через специальный личный кабинет. Закон распространяется на ресурсы, ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трёх месяцев.



Один из авторов закона, глава комитета ГД по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн уверен — список компаний не является окончательным:

«Регулярно появляются новые интернет-ресурсы, набирают аудиторию уже существующие, поэтому список будет обновляться».

«Вопреки опасениям, Википедия в список приземляющихся не вошла, — также отмечает его коллега по IT-Комитету Антон Горелкин, – хотя это совсем не значит, что когда-нибудь она там не появится. Насколько я знаю, регулятор принял решение не включать Википедию в перечень на том основании, что коммерческой деятельности она на территории РФ не ведет. Но инсайдеры говорят, что свободная энциклопедия рассматривает варианты монетизации – и приглядывается к рекламной модели, которую сейчас вводит Telegram: небольшой текстовый баннер в начале статьи, с оплатой за показы».



Он, как и Хинштейн, анонсирует расширение списка:

«Я уверен, что перед нами первая группа приземляющихся, и список может дополняться – как, например, недавно был дополнен реестр социальных сетей. Всё зависит от позиции регулятора, который ориентируется на объективные данные рынка».

Горелкин предположил, что следующим может стать поисковик Bing, разработанный компанией Microsoft. Сейчас этот ресурс набирает популярность.

Российские представительства IT-гигантов должны заработать с 1 января 2022 года. Но уже сейчас некоторые компании имеют офисы в РФ — ещё до появления закона филиалы открыли AliExpress, iHerb, Huawei Technologies, напомнил Александр Хинштейн: «Руководство этих популярных ресурсов говорит, что от открытия представительств выиграли обе стороны — и сами компании, и пользователи».



За нарушение закона сначала предусмотрено предупреждение, затем запрет размечать рекламу и ограничение выдачи в поисковиках, блокировка финансовых переводов, а в качестве крайней меры может быть использована блокировка. Депутат Горелкин надеется, что до блокировок дело не дойдёт, а будут применены меры экономического характера.



Разрабатывая законопроект, его авторы ориентировались на диалог с иностранными игроками, надеясь, что санкции применять не потребуется, отметил Александр Хинштейн.



Некоторые сервисы уже начали реагировать на сообщения о внесении их в список «приземлённых». Высказались о нём и ряд экспертов.



«Компания Discord рассматривает юридические последствия включения в закон „о приземлении“», — заявил представитель компании Питер Дэй.



«Закон о приземлении, который был буквально слизан у турок — это ведь не про приземление даже, а про заложников, — считает глава юридической практики „Роскомсвободы“ Саркис Дарбинян. — Это закон, который открывает новые возможности российским властям, чтобы кошмарить IT-компании, которые по тем или иным причинам не хотят подчиняться диким российским законам, во многом противоречащим международному праву. Помимо новых санкций для компаний (таких как отключение платежных систем, делистинг из поисковой выдачи и замедление трафика) он даст возможность российским силовикам вламываться в офисы иностранных компаний с обысками и арестами».



Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв, в свою очередь, обратил внимание на последовательность компаний в выложенном ранее списке:

«Интересно, как они проранжированы — именно в таком порядке, а не по алфавиту. Думаю, это не спроста. Именно в порядке значимости. Я очень не уверен про то, что первые четыре заложников пришлют. Ну, хотя бы потому, что „закон о заложниках“ — это буквальный перевод с турецкого. И, судя по Турции, корпорации немного манкируют законом, отмораживаясь то оргвопросами, то пандемией, то „сотрудник заболел“ (натурально, Фейсбук уже год обещает кого-то послать, но все время оказывается, что что-то там пошло не так и постоянно слышно что-то типа „We are always trying to strike a balance between security and freedom. Meta is not something supranational. It is impossible for us to consider ourselves superior to you.“)»

«Ну так вот. Мой прогноз: ТикТок, конечно, пошлет представителя и вообще сделают чего скажут (угу, вы больше там зависайте). Остальные — забьют. И к марту кого-то с конца таки показательно заблокируют. Какой-нибудь Лайки или Пинтерест», — подытоживает эксперт.