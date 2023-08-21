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21 August 2023

Авторское право не защищает произведения, созданные с помощью ИИ

Такое решение принял окружной суд США
Steven Thaler, «A Recent Entrance to Paradise»

Окружной суд США постановил, что произведение искусства, созданное с помощью ИИ, не может быть защищено авторским правом. Решение было принято в ответ на иск Стивена Талера, оспаривающего вердикт Бюро авторских прав США. 

Стивен Талер не раз пытался зарегистрировать авторские права на изображение под названием «A Recent Entrance to Paradise» («Недавний вход в рай») , созданное с помощью алгоритма Creativity Machine, который он же и разработал. По замыслу Талера, после регистрации алгоритм должен был указываться как автор, владелец — сам Талер. Но в Бюро подчеркнули, что человеческое авторство — это необходимое требование. Теперь эту позицию поддержал окружной суд.

«Закон об авторском праве ещё никогда не заходил так далеко, чтобы защищать произведения, созданные с помощью новых форм технологий, работающих без участия человека — оно является основополагающим», — заявила судья Белал Хауэлл.

Судья также напомнила, что цель закона об авторском праве — поощрять стремление людей творить и изобретать. При этом Хауэлл признала, что человечество находится на пороге «новых рубежей авторского права», где творцы будут использовать искусственный интеллект для создания своих работ, что создаст новые сложности для определения доли человеческого участия.

Адвокаты Талера не согласны с решением суда и будут его оспаривать. 

 

искусственный интеллект США авторское право технологии ИИ

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