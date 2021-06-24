Хамон неуловимый

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил страницу сайта с зарубежными деликатесами https://jamonbest1.com/produkty-pitaniya, поскольку в ходе проверки прокуратура, подавшая административный иск, установила — «на сайте размещены сведения о возможности поставки и реализации неопределенному кругу лиц на территории Российской Федерации сыров, страной происхождения которых является Италия, и которые запрещены к ввозу в Российскую Федерацию». Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд административное исковое заявление удовлетворил.

Мы обратили внимание на знакомое название в имени сайта и обнаружили, что данный онлайн-магазин регулярно попадает в реестр запрещённой информации, по крайней мере, с 2019 года. Он просто совсем немного менял доменное имя, снова возникая в Сети, как ни в чём не бывало.



Данный магазин торгует сырами, колбасами, оливковым маслом, макаронными изделиями и другими деликатесами, прежде всего — из Испании. Своим существованием он в который раз подтверждает уже неоднократно озвучиваемый «РосКомСвободой» тезис, что блокировки не являются средством эффективной борьбы с тем или иным явлением. Впрочем, нам и крестовый поход на санкционные продукты кажется весьма сомнительным занятием.

Погоня за запрещёнными деликатесами до сих пор остаётся достаточно популярным явлением, особенно в регионах. Только в мае и июне Кировским районным судом г. Курска была заблокирована ссылка на испанский хамон, две отдельных ссылки и два сайта целиком отправил в бан Железнодорожный районный суд г. Орла, к трём ссылкам ограничил доступ Ртищевский районный суд в Саратовской области.