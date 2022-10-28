Правительство Москвы потратит более 23 млрд рублей на видеонаблюдение

Мэрия Москвы планирует закупить услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 млрд руб., об этом сообщил «Ъ», обнаруживший шесть тендеров на услуги по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД).



Закупки проводятся в связи с истечением срока действия контрактов, заключенных более четырех лет назад, заявили в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы:

«В рамках данных контрактов будет обеспечено видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях».

Новые контракты будут рассчитаны на пять лет.



Камеры видеонаблюдения будут установлены у подъездов, во дворах и на общественных территориях.



В прошлом году в бюджете мэрии Москвы на 2022 г. была заложена статья расходов на поддержание работы и развитие городской системы видеонаблюдения в размере 9,8 млрд руб., об этом рассказал замруководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев. По его словам, эта сумма будет потрачена в том числе на функционирование камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных.



По официальным данным мэрии, в Москве работают 213 000 камер видеонаблюдения, доступ к которым имеют в том числе сотрудники МВД.

Камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц часто используются для задержания участников митингов, журналистов и общественных деятелей, а с недавнего времени их подключают к поиску граждан, подлежащих «частичной мобилизации». Призывников задерживали возле станций метро, многим из них пытались вручить повестки.



Система распознавания лиц работает в московском метро с осени 2020 года. С ее помощью, например, власти ловили нарушителей карантинных ограничений в пандемию коронавируса. В системе используются четыре технологии, созданные российскими компаниями, — NtechLab, Tevian FaceSDK, VisionLabs Luna Platform и Kipod.



Слежку за призывниками с помощью камер могут настроить и в российских регионах: для этого власти планируют использовать мощности столичного ЕЦХД, к которому подключена система распознавания лиц. Планируется, что в ЕЦХД будут передавать данные из других регионов России, у властей которых нет таких денег, как у мэрии Москвы, чтобы развернуть собственную систему слежки.