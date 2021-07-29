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29 July 2021

Киберспорт могут включить в программу высшего образования

Российский кабмин планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта — речь идет как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр.

Правительство предложило ввести в некоторых российских вузах образовательные программы в области киберспорта. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на «дорожную карту» «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В дорожной карте «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую на днях утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, говорится о планах властей дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами. Также к декабрю 2022 года предполагается ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

Объем финансирования всей программы до 2024 года составит 17,6 млрд руб., из которых 8,6 млрд руб. должно быть выделено из федерального бюджета. Данные о финансировании мероприятий по игровой индустрии отдельно не раскрываются.

Идею предложил «Ростелеком». Компания в комментарии "Ъ" заявила, что компьютерные игры «способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности». Там отметили, что киберспортивные дисциплины уже введены в мировых вузах, в частности, курсы по игре StarCraft есть в Калифорнийском университете в Беркли, Флоридском университете и Нью-Йоркском университете.

игры Ростелеком цифровая экономика киберспорт Правительство вузы

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