Китай первым в мире разработал правила по регулированию генеративного ИИ

Управление киберпространством Китая (CAC) совместно с другими регулирующими органами страны завершило разработку первых в своём роде правил, регулирующих работу генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Правила вступят в силу 15 августа, что свидетельствует о стремлении государства усилить контроль за развитием этой быстрорастущей отрасли.

Правила будут распространяться только на доступный пользователям ИИ, а не на разработки исследовательских институтов.

Также китайский интернет-регулятор заявил, что предлагаемые в стране услуги ИИ должны «соответствовать социалистическим ценностям Китая» и не подстрекать к:

подрыву государственной власти,

свержению социалистической системы,

созданию угрозы национальной безопасности,

нанесению ущерба национальному имиджу,

сепаратизму,

подрыву национального единства и социальной стабильности,

пропаганде терроризма и экстремизма,

продвижению контента, запрещенного законами и административными нормами - такого как национальная ненависть, этническая дискриминация, насилие, непристойность и ложная вредоносная информация.

По словам представителей CAC, сервисы генеративного ИИ должны будут получать соответствующую лицензию. Если разработчик такого продукта обнаружит незаконный контент, он должен принять меры по прекращению его генерации, улучшить алгоритм и затем сообщить об этом инциденте регулятору.

В марте текущего года Илон Маск (Elon Musk), Стив Возняк (Steve Wozniak), а также более 1000 экспертов в области ИИ предупредили в открытом письме о потенциальных рисках ИИ для общества. Всё это ставит вопросы не только об этичности использования ИИ, но и о необходимости обеспечения прозрачности в его работе и обучении.