Китай первым в мире разработал правила по регулированию генеративного ИИ

Управление киберпространством Китая (CAC) совместно с другими регулирующими органами страны завершило разработку первых в своём роде правил, регулирующих работу генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Правила вступят в силу 15 августа, что свидетельствует о стремлении государства усилить контроль за развитием этой быстрорастущей отрасли.
Правила будут распространяться только на доступный пользователям ИИ, а не на разработки исследовательских институтов.
Также китайский интернет-регулятор заявил, что предлагаемые в стране услуги ИИ должны «соответствовать социалистическим ценностям Китая» и не подстрекать к:
По словам представителей CAC, сервисы генеративного ИИ должны будут получать соответствующую лицензию. Если разработчик такого продукта обнаружит незаконный контент, он должен принять меры по прекращению его генерации, улучшить алгоритм и затем сообщить об этом инциденте регулятору.
В марте текущего года Илон Маск (Elon Musk), Стив Возняк (Steve Wozniak), а также более 1000 экспертов в области ИИ предупредили в открытом письме о потенциальных рисках ИИ для общества. Всё это ставит вопросы не только об этичности использования ИИ, но и о необходимости обеспечения прозрачности в его работе и обучении.
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