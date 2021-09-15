В Китае отслеживают читающих западные сайты граждан с помощью госприложения

Китайские власти распространяют приложение, которое призвано блокировать подозрительные телефонные звонки, выявлять вредоносные программы и в целом ограждать пользователей от мошенничества со стороны зарубежных компаний. Однако, как выяснило Financial Times, у программы есть скрытое назначение — с помощью неё полиция вычисляет, а затем допрашивает граждан, которые читают западную прессу или, например, зарубежные сайты о финансах.

#China uses anti-fraud app to track access to “highly dangerous” overseas financial news sites https://t.co/3pFL2he4DR — Eunice Yoon (@onlyyoontv) September 14, 2021

По словам властей, приложение было запущено в связи с ростом мошенничества, часто совершаемого в результате зарубежных операций, которыми управляют граждане Китая и Тайваня.

Однако позже выяснилось, что установленная на более чем 200 миллионах устройств программа шпионит за своими хозяевами. При этом уточняется, что на всекитайском государственном уровне приложение не является обязательным к установке — Министерство безопасности Китая лишь рекомендует сделать это. Но органы местного самоуправления принуждают скачивать приложение муниципальных сотрудников и тех, с кем они работают, например, студентов или квартиросъёмщиков.



Приложение требует, чтобы пользователи разрешили мониторинг журналов вызовов, текстовых сообщений и разговоров в реальном времени. За первые три месяца после запуска приложение отправило 23 миллиона предупреждающих сообщений.



Граждане жалуются, что без этой программы многим не удаётся арендовать жилье, записать ребенка в школу или даже получить паспорт. "Я первый раз вижу столь вопиющее злоупотребление властью, чтобы продвинуть какое-то неизвестное приложение", — заявил житель провинции Аньхой, который без приложения не смог получить удостоверение личности.



Один из источников FT, проживающий в Шанхае, рассказал, что его вызвали на допрос после посещения сайта американской службы новостей. На нём полиция поинтересовалась, есть ли у него связи заграницей и как часто он читает зарубежные ресурсы.



Другой источник издания сообщил о звонках полиции в течение 4 дней подряд из-за посещения сайтов, которых власти сочли «особо опасными» — в их список входит в том числе Bloomberg.

Государственный китайский таблоид Global Times связался людьми, которые скачали приложение, и они опровергли сведения о том, что были вызваны в полицию после просмотра сайтов иностранных СМИ или поставщиков финансовой информации. По словам издания, «взрывная популярность» приложения стала «горячей темой китайского аналога Twitter — Sina Weibo».