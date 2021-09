В Китае отслеживают читающих западные сайты граждан с помощью госприложения

Китайские власти распространяют приложение, которое призвано блокировать подозрительные телефонные звонки, выявлять вредоносные программы и в целом ограждать пользователей от мошенничества со стороны зарубежных компаний. Однако, как выяснило Financial Times, у программы есть скрытое назначение — с помощью неё полиция вычисляет, а затем допрашивает граждан, которые читают западную прессу или, например, зарубежные сайты о финансах.

#China uses anti-fraud app to track access to “highly dangerous” overseas financial news sites https://t.co/3pFL2he4DR