Кировский облсуд отменил блокировку краеведческого сайта с описанием раскопок

Кировский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу журналиста Михаила Буторина, чей сайт был заблокирован по иску прокуратуры. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

«Еду с судебного заседания. Решение Уржумского районного суда о блокировке блога «Старая Вятка» отменено. Дело будет передано в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. Тяжбы, к сожалению, не закончились», — написал Буторин на своей странице во «ВКонтакте».

В сентябре 2020 года Уржумский районный суд по иску местной прокуратуры признал запрещенной на территории России информацию, содержащуюся на сайте urklad,ru, принадлежащем журналисту и краеведу Михаилу Буторину. Суд постановил заблокировать ресурс, так как «…на электронной странице с адресом: http://urklad.ru находится информационный материал, пропагандирующий нарушение законодательства в сфере объектов культурного наследия РФ, нарушая установленный законом порядок». В постановлении суда не было сказано, какая именно информация была признана запрещенной. Судья принял решение заблокировать весь сайт.

По словам юриста Центра защиты прав СМИ Екатерины Шмыгиной, представлявшей в суде интересы владельца сайта:

«В апелляционной жалобе мы обратили внимание на главные нарушения в судебном процессе в первой инстанции. Во-первых, Михаил как владелец сайта не был привлечен к участию в административном деле. Во-вторых, суд не указал, какая именно информация является запрещенной. На сайте находится очень много страниц с самыми разными публикациями. Все они, по решению суда оказались запрещенными непонятно по какому основанию. В такой ситуации владелец сайта, не зная, что именно было признано нарушением, не может удалить эту информацию, как того требует закон».

«Кроме того, — продолжает юрист, — заблокировав весь сайт, а не конкретную страницу с запрещенной информацией, суд нарушил право владельца на распространение информации, сделал невозможным доступ к контенту, не нарушающему закон».

Теперь дело будет рассмотрено в Уржумском районном суде повторно.

«В регионах прокуратуры и судьи вообще не хотят работать, — пишет Telegram-канал «Цифровое Средневековье». — Но областной суд, куда владелец сайта с нашим юристом подали апелляцию, решил заставить работать бездельников – дело отправили на повторное рассмотрение».