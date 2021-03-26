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March 26, 2021, 9:17 a.m.

Кировский облсуд отменил блокировку краеведческого сайта с описанием раскопок

Дело вернули в суд первой инстанции, который в ноябре прошлого года посчитал, что размещённая на сайте информация нарушает федеральный закон «Об объектах культурного наследия».

Кировский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу журналиста Михаила Буторина, чей сайт был заблокирован по иску прокуратуры. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

«Еду с судебного заседания. Решение Уржумского районного суда о блокировке блога «Старая Вятка» отменено. Дело будет передано в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. Тяжбы, к сожалению, не закончились», — написал Буторин на своей странице во «ВКонтакте».

В сентябре 2020 года Уржумский районный суд по иску местной прокуратуры признал запрещенной на территории России информацию, содержащуюся на сайте urklad,ru, принадлежащем журналисту и краеведу Михаилу Буторину. Суд постановил заблокировать ресурс, так как «…на электронной странице с адресом: http://urklad.ru находится информационный материал, пропагандирующий нарушение законодательства в сфере объектов культурного наследия РФ, нарушая установленный законом порядок». В постановлении суда не было сказано, какая именно информация была признана запрещенной. Судья принял решение заблокировать весь сайт.

По словам юриста Центра защиты прав СМИ Екатерины Шмыгиной, представлявшей в суде интересы владельца сайта:

«В апелляционной жалобе мы обратили внимание на главные нарушения в судебном процессе в первой инстанции. Во-первых, Михаил как владелец сайта не был привлечен к участию в административном деле. Во-вторых, суд не указал, какая именно информация является запрещенной. На сайте находится очень много страниц с самыми разными публикациями. Все они, по решению суда оказались запрещенными непонятно по какому основанию. В такой ситуации владелец сайта, не зная, что именно было признано нарушением, не может удалить эту информацию, как того требует закон».

«Кроме того, — продолжает юрист, — заблокировав весь сайт, а не конкретную страницу с запрещенной информацией, суд нарушил право владельца на распространение информации, сделал невозможным доступ к контенту, не нарушающему закон».

Теперь дело будет рассмотрено в Уржумском районном суде повторно.

«В регионах прокуратуры и судьи вообще не хотят работать, — пишет Telegram-канал «Цифровое Средневековье». — Но областной суд, куда владелец сайта с нашим юристом подали апелляцию, решил заставить работать бездельников – дело отправили на повторное рассмотрение».

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