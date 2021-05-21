В Госдуме снова прошёл «День запретов»

Госдума предложила запретить избираться на любые должности людям, поддерживающим признанные экстремистскими организации еще до их запрета. Такие поправки в законопроект №1165649-7 внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Стали известны подробности поправки о запрете участия в выборах из-за экстремизмаhttps://t.co/KNTOKLJsDQ pic.twitter.com/uwRIdgrz3Z — РИА Новости (@rianru) May 21, 2021

Согласно предлагаемым изменениям, лицам, признанными судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, хотят запретить участвовать в выборах любого уровня. Изначально законопроект предусматривал запрет только на участие в выборах в Госдуму.



В случае принятия изменений стать причастным к экстремистской или террористической организации можно после поддержки ее в интернете, а также финансовой, имущественной, консультативной и другой помощи.

Данные поправки уже назвали «законом против ФБК», и они вызвали шквал критики не только от представителей этой организации, внесённой в октябре 2019 года в реестр «иностранных агентов». Многие увидели в этом полную зачистку политического поля и даже – люстрацию.

Подождите, а как я стану президенткой https://t.co/uwBIwqheBD — Olga (@Rise_Rebel) May 21, 2021

«И важно, что поддержка экстремистской организации может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, а не только в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи. То есть достаточно сказать в Интернете, что Навальный молодец и все, то есть ФБК необязательно даже было донатить», – подчёркивает зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика.

Дружочек Хабирова и владелец коллекции часов на миллиард хотят запретить мне участвовать в выборах за то, что я поддерживаю Навального. До чего же они все там трусы. pic.twitter.com/J17042MB2f — Лилия Чанышева (@LChanysheva) May 21, 2021

«Кстати, с точки зрения контрамота, такой закон — чистой воды люстрации», – считает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Что значит запретят, для сторонников Навльного, теперь Конституция отдельная? — Uwe (@Uve18359492) May 21, 2021

«Депутат Сергей Иванов [ЛДПР] вчера на заседании Госдумы во время обсуждения законопроекта о запрете избираться тем, кто причастен к экстремистским организациям: «Жулик и вор имеет право стать депутатом Госдумы, а человек, который опубликовал о нем информацию и суд посчитал ее экстремистской, уже не имеет такого права». Между прочим, вчера один единоросс проголосовал в первом чтении против законопроекта — это москвич Николай Гончар. Но в итоге 293 голоса за, 45 против», – напоминает главред It`s My City Дмитрий Колезев.

К слову, многие обратили внимание, что Клишас изначально высказался против этого законопроекта, но куда вылилось его несогласие, все увидели сегодня.

Вообще сам институт выборов отдает каким-то экстремизмом, как будто предполагает сомнение в правильности предложенного пути — Dave Frenkel (@merr1k) May 21, 2021

Ну вот и раскрыта главная тайна современности: почему Путин никогда не произносил фамилию "Навальный"!



Потому что всех, кто хотя бы раз произносил, на выборы не пустят. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 21, 2021

Руководствуясь, скорее всего, благими намерениями, депутаты внесли в Госдуму ещё один документ с поправками в российское законодательство, который явно не добавит свободы в Рунете. Проект закона №1177082-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия» вводит административную ответственность за публикацию в СМИ и интернете инструкций по изготовлению оружия или восстановлению его боевых свойств.

Среди авторов — Александр Хинштейн, Николай Рыжак, Василий Пискарёв и другие депутаты и сенаторы.

Поправки предлагается внести в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой сейчас установлена ответственность за публикацию инструкций по изготовлению взрывных устройств и взрывчатки. Ответственность предлагается распространить на размещение советов по изготовлению "оружия, самостоятельному изготовлению или переделке основных частей огнестрельного оружия, восстановлению боевых свойств списанного оружия".



Также предлагается увеличить штрафы в данной статье. Для граждан они составят от 10 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 40 тыс. до 50 тыс. рублей), максимальный штраф для должностных лиц составит 80 тыс. рублей (сейчас 50 тыс. рублей). Штрафы для юридических лиц предлагается оставить прежними - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Ограничение на распространение инструкций по изготовлению оружия уже давно стало общемировой практикой. Так, Facebook начал удалять публикации о создании оружия на 3D-принтере ещё в 2018 году. Однако, зная какими последствиями обернулась правоприменительная практика, казалось бы, направленных на повышение безопасности общества законов в России, новая инициатива депутатов также пока воспринимается с настороженностью.

С учётом внесения в парламент закона о принуждении заграничных IT-платформ к регистрации в России, этот день также можно охарактеризовать как ещё один «День запретов в Госдуме».

Хотя, пожалуй, таковой была вся неделя, как подметила "Медиазона":