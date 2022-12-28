«Единая Россия» рекомендовала депутатам не материться и не постить «роскошь» в соцсетях

«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, передаёт РБК. В числе рекомендаций — не писать посты в соцсетях в неадекватном физическом и психическом состоянии, не использовать обсценную лексику и не выкладывать о предметах роскоши, экзотических путешествиях и ресторанах.



Кодекс состоит из следующих 11 пунктов:



• Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом;

• Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу;

• Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввёл в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т.д.);

• Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства;

• Желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами;

• Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.

• Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга;

• Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций;

• Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — всё то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности;

• «Вдвойне даёт тот, кто даёт быстро» (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли» и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах;

• Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.



В документе также приводятся примеры под рубрикой «Так делать не надо!». В их числе, например, январский пост депутата-единоросса Султана Хамзаева в поддержку «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией». Второй пример— пост другого депутата от партии власти, также опубликованный во время протестов в Казахстане в январе этого года, в котором содержится призыв к насилию в отношении владельцев салонов сотовой связи в Алма-Ате, писавших в Facebook: «когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет».



Кроме того, единороссам поручили ещё создавать атмосферу праздника без лишней политизации, узнал «Ъ». В числе рекомендованных активностей — изготовление новогодних открыток и написание писем участникам «спецоперации», организация поздравления детей фронтовиков и т.п.