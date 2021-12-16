Маркетплейсам готовят кодекс по работе с поставщиками

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал о работе Минпромторга над стандартами взаимодействия маркетплейсов и поставщиков.



Платформы обяжут обеспечивать независимость ценообразования от участия продавцов в рекламных акциях, нести материальную ответственность за потерю товара и уделять больше внимания проблеме контрафакта. Евтухов отметил, что за основу стандартов для кодекса были взяты предложения АКИТ.

Среди других предложений — уведомление поставщиков об изменении условий сотрудничества заранее и размещение информации о комиссиях в открытом доступе.



Также планируется решить вопрос утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может проводиться за счет поставщика, и обеспечить оперативную обратную связь от маркетплейсов.



В Минпромторге отметили, что сейчас есть риск диктата цифровых платформ. Рынок маркетплейсов достаточно высококонкурентен: Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет формируют не более 30% всего рынка таких площадок.



Сообщается, что большая часть крупных маркетплейсов поддержала предлагаемые правила работы с поставщиками.

В октябре текущего года «Ъ» писал, что Минпромторг разработал дорожную карту по созданию единой экосистемы отечественного ПО для промышленных предприятий. Она будет работать по типу маркетплейса, где можно будет получить программы по подписке.