В Госдуме попросили проверить DOXA, «Ковчег» и ещё 28 организаций на вмешательство во внутреннюю политику России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила правоохранительные органы проверить издание DOXA, директора немецкой организации «Немецко-русский обмен» и 150 россиян на экстремизм, призывы к введению санкций против России и т.п. Кроме того, чиновники заинтересовались работой «Ковчега», который помогает эмигрантам. Всего комиссия провела расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений «из 16 недружественных стран» (Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции).

По мнению главы комиссии Василия Пискарёва, DOXA якобы причастна к продвижению «проукраинской пропаганды» и проведению незаконных протестных акций.

«Мы не питаем иллюзий относительно того, примет или нет Генпрокуратура доводы комиссии. Но, судя по делу «Весны», процесс займёт несколько месяцев, поэтому сейчас сложно говорить об определённом развитии событий. В любом случае мы будем судиться. Если нас объявят экстремистами, это будет означать новые условия работы, более сложные, чем при блокировке, но мы рассчитываем на поддержку наших читателей. Также мы уверены, что вместе с юристами разработаем гайд о том, как читатели и эксперты смогут безопасно взаимодействовать с нами при нашем новом статусе. Мы продолжим нашу работу, несмотря ни на что», — заявила «Роскомсвободе» редакторка DOXA Екатерина Мартынова.

По поводу «Ковчега» Пискарёв считает, что организация сотрудничает с американскими организациями и «вербует» антироссийски настроенных граждан, а ещё якобы занимается сбором средств на оснащение ВСУ и поставкой дронов для украинской армии.

«Конечно, первая цель таких заявлений — это устрашение, только депутаты в своём соревновании по людоедству не учитывают, что большинство нашей аудитории, как и аудитории других 29 перечисленных проектов, направлены на эмигрантов с антивоенной позицией. Сейчас «Ковчег» не признан нежелательной организацией, такое решение может принять только Генпрокуратура РФ, поэтому в нашей деятельности ничего не меняется. В случае этого решения мы предпримем меры безопасности для нашей немногочисленной аудитории внутри России», — рассказала «Роскомсвободе» основатель «Ковчега» Анастасия Буракова.

Кроме этого, Пискарёв считает, что немецкие организации «Немецко-русский обмен» и «Демократи-Я» дискредитируют российскую власть, вмешиваются в местные выборы и призывают правительство Германии оказывать военную поддержку Украине. Материалы по ним тоже отправлены в Генпрокуратуру.

Среди других структур глава комиссии выделил такие организации, как НПО «Svoboda Alliance» (Австралия), «Русская Америка за демократию в России» (США), «Датские друзья демократической России» (Дания), «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), Ассоциация «RUHelp – Russians against the war» (Люксембург), Сообщество «Free Russia NL» (Нидерланды), Фонд «Дом прав человека» (Норвегия), Движение «Demokrati-Ja» (Германия) и «Форум свободной России» (Латвия).

Депутат отметил, что одним из важных направлений деятельности этих организаций стали якобы попытки внести раскол в ряды патриотически настроенных диаспор российских соотечественников за рубежом.

Комиссия Госдумы также собрала и подготовила для Генпрокуратуры материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России.

«Недруги должны знать о неотвратимости и наступлении реальных юридических последствий за вмешательство во внутриполитические процессы в нашей стране. Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка», — заключил Пискарёв.