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9 December 2021

КПРФ предлагает отменить дистанционное голосование

В пояснительной записке к внесённому в Госдуму законопроекту говорится, что во время сентябрьских выборов в работе системы электронного голосования были выявлены серьёзные недостатки, например, результаты онлайн-выборов в Москве, где изначально лидировали кандидаты от оппозиции, аномально изменились после учёта проголосовавших онлайн.

Группа депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект №35238-8, предлагающий не применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в РФ.

Как говорится в пояснительной записке, во время сентябрьских выборов в Госдуму в работе системы электронного голосования были выявлены серьезные недостатки и недоработки. В частности, парламентарии отмечают, что онлайн-голосование полностью изменило итоги выборов в Москве, где изначально лидировали кандидаты от оппозиции.

Кандидаты в депутаты Государственной Думы, члены избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, а также наблюдатели, сообщили, что в течение трехдневной избирательной кампании производились многочисленные «вбросы» электронных голосов, происходили технические сбои, отсутствовал доступ к серверу, где находились данные избирателей.

По версии представителей КПРФ, в системе электронного голосования до сих пор нет механизмов по установлению подлинности личности голосующих, не решены проблемы доступа к спискам избирателей и наблюдения за голосованием, а также «отсутствуют барьеры против взломов и хакерских атак».

До устранения всех недочетов коммунисты предлагают исключить положения об онлайн-голосовании из законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах депутатов Госдумы».

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