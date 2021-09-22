Результаты электронного голосования в Москве перепроверят

Техническая группа общественного штаба перепроверит все голоса, полученные от избирателей в ходе электронного голосования в Москве. Об этом сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов: «Поручаем технической группе сделать пересчёт [голосов ДЭГ]. [...] Второе предложение — выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ».

В Москве проведут пересчёт результатов электронного голосования на выборах в Госдуму.



Все данные появятся в открытом доступеhttps://t.co/96eNhDDKPl — TJ (@tjournal) September 22, 2021

Также создадут группу общественного контроля онлайн-голосования. Её возглавит сопредседатель признанного иноагентом движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, передаёт «Ъ».

Сам Мелконянц в своём Facebook подтвердил участие в этой инициативе.

По словам члена технической группы Евгения Федина, голоса ДЭГ пересчитают до 27 сентября. Состав группы пока не обсуждали.

Позже Венедиктов уточнил, что это будет не совсем пересчёт, а аудит, не имеющий юридической силы.

По уточненным данным, это будет не пересчет, а аудит и юридической силы иметь не будет. "Это просто сверка", - сказал Венедиктов. — Plushev (@plushev) September 22, 2021

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — экспериментальная технология. На выборах в Госдуму проголосовать дистанционно могли только жители семи субъектов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.

Ранее Роскомсвобода публиковала карточки, в которых рассказала обо всех плюсах и минусах ДЭГ, и некоторые наши прознозы сбылись на недавнем голосовании.

После Единого дня голосования многие оппозиционные политики, а также общественные деятели и эксперты указывали на странности в работе ДЭГ, когда выигрывавшие в столице кандидаты не от "партии власти" после прибавления голосов онлай-голосования вдруг стали проигравшими. Независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин проанализировал данные о выборах и заявил, что «Единая Россия» получила 14 млн «аномальных» голосов. Без фальсификаций «партия власти» набнабирала 31-33%.В свою очередь, КПРФ заявила о непризнании выборов в Москве и провела стихийный несанкционированный митинг протеста.

Очевидно, эти события заставили общественный штаб ДЭГ принять решение об аудите.