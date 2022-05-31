Российские магазины и рестораны стали отказываться от лицензионной музыки

С марта по конец мая в России в 2,4 раза год к году снизилось число заказчиков на каталоги популярной музыки, которая требует ежемесячных отчислений авторских вознаграждений в РАО и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование Cubic Music (обеспечивает музыкальное сопровождение магазинов, торгцентров, ресторанов, обслуживает 27 тыс. точек в РФ и СНГ).

Аналитики Cubic Music считают, что на снижение спроса повлиял уход крупных лейблов из России, а также предполагаемый новый формат расчетов с правообладателями, по которому переводы должны проходить через специальный рублевый счет в банке.

Некоторые клиенты рассматривают вариант вообще не платить за использование каталога, сказал глава Cubic Music Дмитрий Яковлев в интервью Inc. Однако он предостерегает от такого решения. Яковлев подчеркнул, что порядок выплат пока остается прежним, а незаконное использование музыкального контента грозит штрафом до 5 млн руб.

Никита Данилов, генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии (объединяет лейблы Sony Music, Universal Music и Warner Music), отметил, что снижений объема выплат от общественных заведений в пользу зарубежных артистов нет.

В РАО утверждают, что, несмотря на уход из РФ иностранных лейблов, там не отмечают существенных спадов лицензирования предприятий потребительского рынка: «Для ужесточения контроля нет оснований».