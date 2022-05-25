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25 May 2022

В России разработали комплекс идентификации человека и оценки уровня его опасности

Основан он на данных из социальных сетей и проводит скрытый досмотр граждан в общественных местах, оценивая степень угрозы от того или иного человека.

Комплекс скрытного досмотра людей в общественных местах научили идентифицировать человека и оценивать степень его опасности для окружающих, в том числе на основе активности в соцсетях, заявил гендиректор АО «Радиотехнический институт имени академика Минца» (РТИ) и АО «НПК «НИИДАР» Юрий Аношко:

«Мы пошли намного дальше функции идентификации людей. Мы разработали базовые инструменты профайлинга людей, исходя из их сетевой активности на платформах TikTok, Youtube, «ВКонтакте», Facebook, «Яндекса» и других сервисов. Система позволяет создать профиль человека и оценить степень угрозы для людей по совокупности характерных признаков во время прохода через комплекс досмотра».

По словам Аношко, в комплекс безостановочного скрытого досмотра помимо системы профайлинга будет внедрена система распознавания микровыражений лица и походки для достоверного и заблаговременного выявления потенциальных угроз для общества.

Он также отметил, что определенное количество комплексов уже заказаны российскими силовыми структурами. Также большой интерес вызвала система профайлинга людей среди силовых структур и крупных компаний.

Комплекс «Досмотр» предназначен для досмотра людей без остановки, выявления опасных объектов и запрещенных веществ. Принцип его действия основан на безопасных электромагнитных волнах миллиметрового и терагерцового диапазонов, уверяют разработчики. По их мнению, данная разработка позволяет сделать процесс досмотра быстрым и комфортным, без очередей. Применение комплекса предназначено для аэропортов, вокзалов, стадионов и других мест массового скопления людей, где обычные рамки существенно замедляют поток людей, приводят к очередям, давкам.

соцсети TikTok распознавание лиц Facebook искусственный интеллект слежка за пользователями Youtube биометрия «ВКонтакте» «Яндекс»

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