Путин подписал закон о конфискации имущества киберпреступников

Президент России подписал закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений.

Изменения вносятся в статью 104.1 УК РФ.

Теперь к числу таких преступлений относится создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, а также нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации.

Согласно статистическим данным МВД России, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, при этом большинство из таких преступлений совершено с использованием интернета, средств мобильной связи, компьютерной техники и программных средств.