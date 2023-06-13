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13 June 2023

Путин подписал закон о конфискации имущества киберпреступников

К числу таких преступлений теперь относятся создание, использование и распространение вредоносных программ, неправомерное воздействие не критическую информационную инфраструктуру (КИИ) РФ и нарушение правил работы с охраняемой компьютерной информацией.
Фото: elements.envato.com

Президент России подписал закон, предусматривающий конфискацию денег и имущества, полученных в результате киберпреступлений.

Изменения вносятся в статью 104.1 УК РФ.

Теперь к числу таких преступлений относится создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, а также нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации.

Согласно статистическим данным МВД России, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, при этом большинство из таких преступлений совершено с использованием интернета, средств мобильной связи, компьютерной техники и программных средств.

Владимир Путин киберпреступления конфискация имущества 214-ФЗ

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