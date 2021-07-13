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13 July 2021

Заблокирован сайт «Крымской правозащитной группы»

Ссылки в основном касаются статей о призыве на срочную военную службу, проведение которого на территории Крыма некоторые правозащитники считают незаконным.

Российские суды по требованию прокуроров заблокировали несколько ссылок сайта «Крымской правозащитной группы» (КПГ) за «посягательство на безопасность Российской Федерации». Поводом для этого стали материалы о военном призыве в Крыму, который некоторые правозащитники считают незаконным.

Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, недоступным оказался весь сайт:

Некоторые запреты датированы 2018, 2019, 2020 годами, но почему-то оказались списке Роскомнадзора только пару дней назад.

Дела рассматривались отдельно по каждой ссылке в Евпаторийском городском суде, Ленинском районном суде Севастополя, Киевском районном суде Симферополя, Первомайском районном суде Пензы и Ленинском районном суде Ставрополя. В целом заблокировано 28 ссылок.

В решениях судов указано, что жалобы подавались военными прокуратурами воинских частей, в том числе — военной прокуратурой Черноморского флота.

Нарушающими российское законодательство прокуроры посчитали такие обороты как «оккупированная территория» и «призыв на территории Крыма на военную службу в российскую армию нарушает международное гуманитарное право». В связи с этим истцы попросили заблокировать указанные в судебных решениях ссылки на территории РФ.

Суды с мнением прокуратур согласились и отправили почти три десятка ссылок КПГ в бан.

Глава правления организации Ольга Скрипник называет блокировку сайта «ещё одним ярким примером российской политики информационной изоляции Крыма», а медиакоординатор КПГ Ирина Седова видит в этом «ужесточение политики Кремля в информационной сфере».

 

UPD. Аналогичное требование получило украинское издание «Буквы».

Роскомнадзор потребовал удалить новость «В украинском МИД требуют от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму» за 2017 год. Об этом «Буквы» сообщили в одной из своих публикаций.

«Заявляем, что интернет-издание „Буквы“ не намерено удалять новость, опубликованную на сайте 3 октября 2017 года», — заявила редакция.

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