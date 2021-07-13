Заблокирован сайт «Крымской правозащитной группы»

Российские суды по требованию прокуроров заблокировали несколько ссылок сайта «Крымской правозащитной группы» (КПГ) за «посягательство на безопасность Российской Федерации». Поводом для этого стали материалы о военном призыве в Крыму, который некоторые правозащитники считают незаконным.

Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, недоступным оказался весь сайт:

Некоторые запреты датированы 2018, 2019, 2020 годами, но почему-то оказались списке Роскомнадзора только пару дней назад.

Дела рассматривались отдельно по каждой ссылке в Евпаторийском городском суде, Ленинском районном суде Севастополя, Киевском районном суде Симферополя, Первомайском районном суде Пензы и Ленинском районном суде Ставрополя. В целом заблокировано 28 ссылок.



В решениях судов указано, что жалобы подавались военными прокуратурами воинских частей, в том числе — военной прокуратурой Черноморского флота.



Нарушающими российское законодательство прокуроры посчитали такие обороты как «оккупированная территория» и «призыв на территории Крыма на военную службу в российскую армию нарушает международное гуманитарное право». В связи с этим истцы попросили заблокировать указанные в судебных решениях ссылки на территории РФ.



Суды с мнением прокуратур согласились и отправили почти три десятка ссылок КПГ в бан.



Глава правления организации Ольга Скрипник называет блокировку сайта «ещё одним ярким примером российской политики информационной изоляции Крыма», а медиакоординатор КПГ Ирина Седова видит в этом «ужесточение политики Кремля в информационной сфере».

UPD. Аналогичное требование получило украинское издание «Буквы».



Роскомнадзор потребовал удалить новость «В украинском МИД требуют от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму» за 2017 год. Об этом «Буквы» сообщили в одной из своих публикаций.



«Заявляем, что интернет-издание „Буквы“ не намерено удалять новость, опубликованную на сайте 3 октября 2017 года», — заявила редакция.