Путин дал целый пакет поручений по продвижению видеоигр и аудиовизуального креатива

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».





Кабмину поручено до 30 сентября текущего года представить президенту «предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения».

Такое же поручение дано Российскому экспортному центру (РЭЦ) и Агентству стратегических инициатив (АСИ). Ответственными за выполнение поручения на сайте Кремля указаны премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также руководители РЭЦ и АСИ Вероника Никишина и Светлана Чупшева.





Целый пакет поручений касается анимационной отрасли и созданию аудиовизуального контента.

Также до конца сентября Правительству при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»:



а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества;

б) с учетом ранее данного поручения обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 3 процентов для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции;

в) рассмотреть вопрос об оказании мер финансовой поддержки отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, используемых в производственном цикле киноиндустрии;

г) представить предложения по поддержке использующих образы героев произведений отечественной детской литературы и мультипликационных фильмов отечественных производителей товаров для детей, в том числе по субсидированию части расходов на развитие производства таких товаров и использование указанных образов.

В отрасли уже отреагировали на эти поручения. «Анимационная отрасль в последние годы стала занимать важнейшее место в структуре креативных индустрий, являясь мощным драйвером их развития, такие результаты были бы невозможны без стратегических механизмов государственной поддержки, которые позволили всего за несколько лет добиться кратного увеличения анимационного рынка. И это в том числе — результат конструктивного диалога власти и профессионального сообщества», — отметила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.



В ассоциации также считают, что одной из важнейший мер стало поручение президента по созданию особой экономической зоны международного кинокластера, резиденты которого получат поддержку, включающую налоговые льготы, гранты и субсидии.

Также до 30 сентября поручено разработать и реализовать программу по формированию в малых населенных пунктах (с численностью населения до 50 тыс. человек) центров воспроизведения аудиовизуального контента, а также по обеспечению воспроизведения аудиовизуального контента в системе среднего общего и профессионального образования, рассмотрев вопросы об использовании технологии «Экстра Синема», о создании сервиса цифровой дистрибуции аудиовизуального контента (включающего в себя в том числе библиотеку контента, систему управления правами, систему доставки контента и учета контроля посещаемости), доступного для демонстрации, и об определении порядка доступа к контенту и его обновлении не менее чем на 150 единиц ежегодно.

Правительству совместно с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» до 30 октября 2023 года поручено рассмотреть вопрос о возможности применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при выполнении российскими организациями работ (оказании услуг) по созданию аудиовизуальной продукции посредством компьютерной графики в интересах иностранных лиц, а также при передаче таким лицам прав на использование персонажей и других объектов авторских и смежных прав, предназначенных для включения в состав иных результатов интеллектуальной деятельности.

Путин также распорядился обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих определение понятий «креативная экономика» и «творческие (креативные) индустрии», определение перечня творческих (креативных) индустрий, утвердить методологию оценки вклада креативной экономики в экономику страны. Такой анализ должен впредь проводиться на ежегодной основе.



Кроме того, кабмину поручено обеспечить внесение поправок в законы, предусматривающих определение понятия «креативный кластер», установление особенностей и условий деятельности таких кластеров, чтобы можно было обеспечить адресную государственную поддержку. Путин поручил обеспечить разработку и утверждение дорожной карты по реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» по направлению «Предпринимательская деятельность в сфере творческих (креативных) индустрий».



Все эти поручения должны быть исполнены до 15 декабря 2023 года.

Кроме этого, по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума Путин поручил обеспечить с 2024 года предоставление инвестиционного налогового вычета при исполнении соглашений о реализации инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета Российской Федерации.