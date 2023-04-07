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7 April 2023

Генпрокуратура предлагает разрешить следствию заводить криптокошельки

Это нужно для конфискации криптовалют. Для реализации такого предложения потребуется постановление Правительства и внесение изменений в закон об исполнительном производстве.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / «М-Видео»

Следственным органам нужно разрешить заводить криптовалютные счета и кошельки для конфискации криптовалют, заявила представитель главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Мадина Долгиева на круглом столе в Совете Федерации:

«Генеральная прокуратура всегда последовательно выступает за развитие и оптимизацию механизма конфискации как иной меры процессуального характера. Мы здесь можем разрешить следственным органам заводить собственные криптовалютные счета и кошельки».

По ее мнению, сделать это можно «посредством постановления Правительства».

«Необязательно для этого вносить изменения в уголовно-процессуальный закон. Потому что это длительный процесс», – добавила Долгиева.

Она также считает, что необходимо внесение изменений в закон об исполнительном производстве, чтобы после ареста Федеральная служба судебных приставов (ФССП) могла реализовать арестованную криптовалюту.

криптовалюты Генпрокуратура ФССП Правительство России приставы криптокошельки

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