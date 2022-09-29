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29 сентября 2022

ЕС может закрыть криптокошельки россиян в ответ на «фиктивные референдумы»

Весной в пятом пакете санкций был введён «потолок» в €10000 на критпокошельках на человека, но теперь он может стать нулевым. Данному запрету должны будут подчиниться централизованные криптобиржи типа Binance.

Европейский Союз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян, таким образом реагируя на «фиктивное голосование за независимость», проводимое в занятых Россией регионах Украины. Об этом пишут Bloomberg и CoinDesk.

Новый пакет санкций против России анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По официальным данным, предусматривается введение потолка цен на российскую нефть, расширение списка граждан и компаний, против которых вводятся персональные санкции, запрет импорта российской продукции на сумму в 7 млрд евро, расширение списка запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ, а также запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских госкомпаний.

В этот пакет санкций войдёт полный запрет на криптоинвестиции россиян, которому будут вынуждены подчиниться централизованные криптобиржи типа Binance. Введенный весной в пятом пакете санкций потолок в 10 тысяч евро на криптокошельках на человека станет нулевым.

Полная информация о пакете пока не опубликована, так как она еще подлежит согласованию со странами-членами ЕС.

Спрос на криптовалюты и прежде всего стейблкоины — основной способ распределенного вывода средств за рубеж — с началом частичной мобилизации в России резко вырос. Премия за USDT при покупке составляет в среднем 10% курса доллара на Мосбирже.

 

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк считает такую санкционную меру необоснованной:

Вводить подобные санкции для всех россиян — мера не только избыточная, но и опасная. Инструменты наподобие криптовалют являются одними из немногих, которые позволяют выживать гражданскому обществу в России, а также эмигрантcким сообществам — кто уже уехал, но чьи родные и коллеги находятся ещё в стране. Их используют и общественные активисты, и медиа, да и обычные пользователи тоже, например, при покупке VPN, так как другими способами приобрести достойные сервисы для сетевой защиты и доступа к информации стало крайне проблематично. Массовые санкции — это путь в бездну и заколачивание всё новых и новых дверей не только для ни в чём не повинных обычных граждан, но и для тех, кто подвергается неправомерному преследованию и занимается правозащитой.
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