ЕС может закрыть криптокошельки россиян в ответ на «фиктивные референдумы»

Европейский Союз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян, таким образом реагируя на «фиктивное голосование за независимость», проводимое в занятых Россией регионах Украины. Об этом пишут Bloomberg и CoinDesk.

Новый пакет санкций против России анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По официальным данным, предусматривается введение потолка цен на российскую нефть, расширение списка граждан и компаний, против которых вводятся персональные санкции, запрет импорта российской продукции на сумму в 7 млрд евро, расширение списка запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ, а также запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских госкомпаний.

В этот пакет санкций войдёт полный запрет на криптоинвестиции россиян, которому будут вынуждены подчиниться централизованные криптобиржи типа Binance. Введенный весной в пятом пакете санкций потолок в 10 тысяч евро на криптокошельках на человека станет нулевым.

Полная информация о пакете пока не опубликована, так как она еще подлежит согласованию со странами-членами ЕС.

Спрос на криптовалюты и прежде всего стейблкоины — основной способ распределенного вывода средств за рубеж — с началом частичной мобилизации в России резко вырос. Премия за USDT при покупке составляет в среднем 10% курса доллара на Мосбирже.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк считает такую санкционную меру необоснованной:

Вводить подобные санкции для всех россиян — мера не только избыточная, но и опасная. Инструменты наподобие криптовалют являются одними из немногих, которые позволяют выживать гражданскому обществу в России, а также эмигрантcким сообществам — кто уже уехал, но чьи родные и коллеги находятся ещё в стране. Их используют и общественные активисты, и медиа, да и обычные пользователи тоже, например, при покупке VPN, так как другими способами приобрести достойные сервисы для сетевой защиты и доступа к информации стало крайне проблематично. Массовые санкции — это путь в бездну и заколачивание всё новых и новых дверей не только для ни в чём не повинных обычных граждан, но и для тех, кто подвергается неправомерному преследованию и занимается правозащитой.