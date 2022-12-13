Казахстанское СМИ отказалось удалять новости об Украине по требованию российских властей

Казахстанское издание «Власть» сообщило о получении серии уведомлений от Роскомнадзора, в которых надзорное ведомство требует удалить новости о «спецоперации» в Украине. В случае отказа РКН грозит блокировкой сайта.

Требования, в частности, касаются материалов об обстреле Винницы, а также о числе погибших мирных жителей в Мариуполе.

Издание заявило, что не намерено убирать материалы с сайта:

«Власть — казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о <спецоперации> в Украине и продолжит её освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру».

Одним из инициаторов блокировки информационных материалов «Власти» является военный прокурор 59 военной прокуратуры, обратившийся в Моздокский районый суд Республики Северная Осетия-Алания.

Поскольку текст решения ещё не выложен на сайте суда, точное количество ссылок, которые российские власти сочли нарушающими законодательство РФ, пока неизвестно. Также, вполне возможно, то данное решение не единственное по сайту власть, но пока в базе Роскомнадзора есть только оно:

Доступ к самому сайту, как видим, пока не ограничивается, но в реестр запрещённых он уже внесён.

С начала года на основании решений вышеупомянутого Моздокского райсуда блокировке подверглось больше двух десятков сайтов (многие уже вынесены), из которых достаточно заметная часть была внесена в реестр запрещённой информации из соображений военной цензуры.

Это уже не первый случай, когда Роскомнадзор присылает уведомления казахстанским изданиям, которые писали о «спецоперации». Подобные письма получали NewTimes.kz, Ratel.kz и Exclusive.kz. Также требования об удалении материалов были направлены кыргызстанскому Kloop.kg. Заблокированы в России и материалы центральноазиатской редакции «Медиазоны».

Мы пообщались с нашими экспертами на предмет вмешательства российских властей в редакционную политику иностранных изданий, узнали — насколько это законно и какие рычаги давления могут быть задействованы.

Юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко в комментарии нам отметил следующее:

«Роскомнадзор обращает внимание на язык распространения информации, если это русский язык, то ведомство считает уполномоченным действовать, так как сайт подпадает под юрисдикцию России. Если информацию не удалят, то источник просто заблокируют в России».

«Что касается случаев требований регуляторов других стран к российским СМИ, – заметил эксперт, – то в своей практике таких случаев не припоминаю. Это всё же нарушение юрисдикции и суверенитета другой страны».

Ещё один юрист «Роскомсвободы», Никита Истомин, напомнил, на основании каких норм Роскомнадзор требует удаления русскоязычных материалов:

«В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2021 № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" под иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, понимается иностранное лицо, осуществляющее любую деятельность, не запрещенную на территории Российской Федерации, осуществляемую при условии, что иностранное лицо является владельцем сайта в сети "Интернет", и (или) страницы сайта в сети "Интернет", и (или) информационной системы, и (или) программы для электронных вычислительных машин, доступ к которым в течение суток составляет более пятисот тысяч пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации (далее – информационный ресурс иностранного лица), а также при одном из следующих условий:



на информационном ресурсе иностранного лица предоставляется и (или) распространяется информация на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации».

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что:

«Казахстанские издания проявляют весьма смелую позицию, в отличие от многих российских изданий. И это понятно. Аудитория издания не находится в России, и блокировка веб-ресурса не сильно отразится на их трафике. Основными каналами дистрибуции контента является Telegram, YouTube и уже заблокированный Instagram. И там аккаунты продолжат вещать, даже после блокировки сайта».

В то же время эксперт предупреждает: «Вот если мы увидим, что казахстанские власти с подачи российских органов начнут давить на журналистов внутри Республики Казахстан — то это уже будет дурной знак».